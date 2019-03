Trafikimi me narkotikë, kërcënimi më i madh për sigurinë në Kosovë

Riza Shillova, drejtor i Departamentit për Hetime në Policinë e Kosovës, ka thënë se trafikimi me narkotikë është kërcënimi më i madh për sigurinë në Kosovë, sipas një hulumtimi të kryer nga PK-ja.

Në Puls të KTV-së ai ka thënë se pas trafikimit me lëndët narkotike, si kërcënime të mëdha janë trafikimi me qenie njerëzore, terrorizmi, krimet kibernetike, kontrabandimi me migrantë, me mallra e më pas krimi ekonomik.

Ai ka thënë se trafikimi me narkotikë ka shënuar rritje vjetëve të fundit, duke theksuar se Kosova shërben më shumë si vend transit.

“Kosova s’është vend i origjinës apo prodhues, por është vend transit. Po ashtu s’jemi as vendi i parë as i fundit për narkotikë. Kryesisht narkotikët kanë destinacionet vendet e zhvilluara të BE-së dhe SHBA-së”, ka thënë ai.

Sipas tij, më 2018 janë regjistruar 1816 raste të reja të trafikantëve me narkotikë, ndërsa mbi 1000 kilogramë narkotikë janë konfiskuar për një vit.

Ai ka thënë se janë kontrolluar mbi 40 mijë persona, ndërsa vetëm afër shkollave janë arrestuar 596 persona për këtë vepër. Në total janë arrestuar mbi 2100 persona për trafikim me narkotikë.