Telekomi punësoi vjehrrin 60 vjeçar të Mërgim Lushtakut, u punësuan edhe pensionistë

Telekomi i Kosovës është bërë strehë punësimi edhe për individë në pensionim apo afër tij, në kohën që kërkohet më shumë inovacion në këtë ndërmarrje.

Një fat i tillë e ka përcjellë Shaqir Qerimin, i cili pak pa i mbushur 60 vjet, u punësua në ndërmarrjen publike, madje si agjent i shitjes, raporton KTV.

Edhe më mirë për familjen është bërë kur vajza e tij, Shehide Qerimi Lushtaku, u punësua si drejtoreshë e Auditimit, disa muaj më vonë. Ajo është bashkëshortja e deputetit të PDK-së, Mërgim Lushtaku.

E, anëtari i Bordit të Drejtorëve në Telekom rastis të jetë Sead Ujkani, i cili është shok i ngushtë i Gëzim Qerimit, që është djali i Shaqirit, respektivisht vëllai i Shehides.

Si drejtoreshë e departamentit të Auditimit, Shehide Lushtaku Qerimi është përgjegjëse për t’u siguruar nëse Telekomi zbaton ligjet dhe procedurat e punësimit.

Në pozitën e rëndësishme, Qerimi – Lushtaku është përzgjedhur nga një komision, pjesë e të cilit ka qenë edhe Sead Ujkani, që është edhe mik i deputetit Mërgim Lushtaku.



“Kohavisioni” ka kontaktuar anëtarin e Bordit, Sead Ujkanin, për të pyetur nëse ka përdorur autoritetin e tij për këto punësime, por ai ka akuzuar mediat për shantazh dhe dëmtim të imazhit të ndërmarrjes.

Ujkani ka thënë se pyetjet i janë drejtuar gabimisht, pasi për këtë përgjegjës është menaxhmenti i Telekomit.

“Kërkoj që të mos raportoni në mënyrë tendencioze duke shpifur edhe për ndikimin politik në procesin e përzgjedhjes sime, apo edhe duke paraqitur foton time disa herë pa qenë fare pjesë e lajmit... konform të drejtës sime do të vazhdoj me procedurat përkatëse ligjore për secilin shantazhim personal që grupe të interesit shfrytëzojnë mediat për arritjen e qëllimeve të tyre që janë në kundërshtim me ligjin dhe dëmtojnë interesin e ndërmarrjes”, ka thënë Ujkani në një përgjigje me shkrim

Por, Telekomi ka punësuar edhe pensionistë.



Rexhë Shoshi i bëri 67 vjet më 1 maj të vitit të kaluar, por muaj me vonë u punësua si këshilltar për çështje Ekonomike në këtë ndërmarrje.



Shoshi, duke folur për “Kohavisionin”, ka theksuar se u ka shërbyer disa kryeshefave si ekspert për çështje ekonomike, por që ai është larguar nga aty në momentin e përzgjedhjes së Bedri Istrefit si kryeshef i Telekomit.

Ai ka shtuar se shpeshherë ka këshilluar edhe Driton Lajçin, i cili deri para pak kohe ka punuar si Koordinator i shitjes Institucionale në Telekom.

67- vjeçari Rexhë Shoshi është biznesmen dhe merret me tregtimin e lëndëve djegëse.

Ndërkaq, Bordi i Telekomit në fund të shkurtit kishte arsyetuar punësimet e reja me tentimin e tyre për ta zvogëluar moshën mesatare në këtë ndërmarrje.

Në një raport që kryesuesja Besa Shatri Berisha i kishte dërguar Ministrit Valdrin Lluka kishte përmendur faktin që mosha mesatare e punëtorëve të Telekomit është 50 vjeç.

“Modernizimi i rrjetit dhe shtrirja e ‘broadband’ në tërë territorin e Kosovës, është sfidë më vete dhe kërkon energji, punonjës të rinj si në moshë, ashtu edhe në njohuri tekniko teknologjike. Për fat të keq, Telekomi i Kosovës nuk i ka në dispozicion kur dihet se mesatarja e moshës së punëtorëve sillet rreth 50 vjeç”, thuhet në raport.

Menaxhmenti i Telekomit të Kosovës ka refuzuar t’i komentojë të dyja rastet.