Kreu shtetëror e kishtar serb: Serbia në situatë shumë të vështirë, por për pavarësi të Kosovës s’ka dialog

Zyrtarët më të lartë serbë, presidenti Aleksandar Vuçiq, kryeministrja Ana Bërnabiq dhe shefi i diplomacisë Ivica Daçiq sot janë takuar me shefin e Kishës Ortodokse Serbe, patriarkun Irinej dhe me anëtarët e Sinodi të KOS-it.

Ata kanë biseduar më shumë se një orë për, siç thotë rts , “rrezikun që sjell Platforma e Kosovës për dialog me Serbinë” .

Pas takimit, presidenti serb Vuçiq ka thënë se “situata në të cilën gjendet Serbia, është e rrezikshme, porse populli serb dhe shteti serb nuk do të mbeten në baltë.

“Kemi pasur mendim të njëjtë për problemin dhe për mënyrën se si të reagojmë”, ka thënë patriarku Irinej, transmeton Koha.net

"E kemi sjellë tekstin e Platformës që shqiptarët e Kosovës e kanë miratuar për nevojat e ndërprerjes së dialogut dhe i kemi njoftuar me të gjitha aksionet e Prishtinës dhe për ato që ata kanë bërë- që nga moszbatimi i marrëveshjeve të Brukselit, vënies së taksave dhe të kësaj Platforme e cila ka dëshmuar se sa ata njerëz e duan shkaktimin e krizës dhe jo zgjidhjen e problemeve", ka thënë Vuçiq.

Sipas tij, “problemi është prezantuar pikë për pikë”.

"Ia kemi arsyetuar patriarkut serb dhe i kemi thënë se ç’rrezik sjell Platforma dhe sa e vështirë është situata në të cilën sot gjendet Serbia ", ka thënë Vuçiqi i cili e ka akuzuar bashkësinë ndërkombëtare pse nuk ka reaguar ndaj Platformës.

“Nuk do ta harrojmë popullin tonë në Kosovë” ka thënë Vuçiqi ndërsa duke e analizuar Platformën ka thënë:

”Nëse këto janë kushtet për bisedime, të mos humbasim kohë. Dialogu me të cilin Serbia duhet ta njohë pavarësinë, të formohet Gjykata që do t’i dënojë serbët, t’ua japim ambasadat tona, pasurinë tonë, trashëgiminë kulturore... Ç’është kështu me ju?”

Ka shtuar se së pari duhet të hiqet taksa e pastaj të shikohet a do të ketë vazhdim dialogu ndërsa ka përfunduar se Kisha do të njoftohet me të gjithë hapat e ardhshëm shtetërorë, transmeton Koha.net.

Patriarku Irinej ka thënë se situata është gjithnjë e më e vështirë porse me shumë rëndësi sipas tij, është që Kisha dhe kreu shtetëror për Kosovën janë në anën e njëjtë .