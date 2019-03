Papa Françesku viziton Maqedoninë e Veriut më 7 maj

Papa Françesku do ta qëndrojë më 7 maj për vizitë njëditore në Maqedoninë Veriore, ka njoftuar të enjten Qeveria në Shkup.

Bazuar në programin e vizitës, të cilën e bëri publik departamenti për media i Selisë së Shenjtë, Papa do të takohet, pas ceremonisë zyrtare të pritjes, me presidentin e vendit George Ivanov, kryeministrin Zoran Zaev dhe me përfaqësuesit e trupës diplomatike si dhe me ata të shoqërisë civile, ka raportuar “Al-Jazeera”.

Pas takimeve zyrtare është paraparë takimi i Atit të Shenjtë me liderët fetarë dhe mbajtja e një meshe, ndërsa më pas ai do të marrë pjesë në takimet me të rinjtë e përfaqësive ndërfetare.

Kjo do të jetë vizita e parë e një Pape në Shkup, vendlindjen e Nënës Terezë. Kreu i Kishës katolike do ta përmbyll vizitën në orët e pasdites, pas takimit me priftërinjtë e vendit, familjarët e tyre dhe besimtarët e tjerë, thuhet në njoftimin e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut.

Vizita e tij në Shkup është pjesë e turnet të Papa Françeskut nëpër Ballkan, në kuadër të të cilës ai do të qëndrojë edhe në Rumani dhe Bullgari.