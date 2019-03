Kosnett për emërimin e Shalës: Deputetët dëshmuan se nepotizmin e duan para të drejtave të qytetarëve

Pas reagimit të ashpër të Ambasadës Britanike në Kosovë në lidhje me emërimin e Naser Shalës në postin e drejtorit të Sekretariatit të të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës, njëjtë ka vepruar edhe Ambasada e SHBA-së.

Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett, përmes një postimi në Twitter tha se është “i zhgënjyer” me dështimin e Kuvendit për të emëruar kuadro profesionale në udhëheqjen e Agjencisë për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës.

“Deputetët kanë dëshmuar se vlerësojnë më shumë nepotizmin sesa të drejtat pronësore të qytetarëve të Kosovës”, tha Kosnett.

