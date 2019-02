Zhiviq merr mbështetjen e Francës për sektorin e bujqësisë

Ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chabert, gjatë një takimi me ministren e sapoemëruar të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Dijana Zhiviq, ka shprehur mbështetjen dhe gatishmërinë e vendit të tij në ndihmën për zhvillimin e sektorit të bujqësisë kosovare.

Zhiviq me këtë rast e njoftoi delegacionin francez me planin e punës për zhvillimin e bujqësisë, me programet mbështetëse të ministrisë për sektorin e bujqësisë, si dhe me projektet që do të zbatohen për të mbështetur prodhuesit bujqësorë gjatë këtij viti.

Ndërsa, diplomati francez konfirmoi angazhimin e shtetit francez për të ofruar ndihmë në zhvillimin e sektorit të bujqësisë, përmes formave të ndryshme të bashkëpunimit.