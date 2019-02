Haradinaj në Mamushë, premton se përkrahjen e Qeverisë do ta ketë gjithmonë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot ka vizituar komunën e Mamushës, nga ku është zotuar që gjithmonë do të jetë përkrahës i kësaj komune.

Haradinaj është pritur nga qytetarët ku u tha se kjo komunë është shembull i njerëzve punëtorë dhe të mirë.

“Mamusha është një komunë shumë simbolike, sepse është një komunë rurale, është një zonë bujqësore, ku jeton një popull autokton, janë shumica turq të Kosovës edhe është një shembull i mirë, i njerëzve punëtorë, i njerëzve të mirë, i njerëzve të dashur por edhe shumë të respektushëm, që ata me të vërtetë e kanë respektin e të gjithë popujve përreth të Kosovës por edhe fatmirësisht është një urë lidhëse e miqësisë që ka Kosova me Republikën e Turqisë dhe ne i gëzohemi këtij bashkëpunimi”, ka thënë ai, transmeton kp.

Qëllimi i kësaj vizite, Haradinaj tha se është që të falënderoi ata për punën dhe angazhimin që bëjnë. Në anën tjetër, ai është zotuar se Qeveria e Kosovës gjithmonë do të përkrah këtë komunë.

“Kjo si komunë është e vogël, buxhetin e ka rreth dy milionë dhe të hyrat vetanake i ka të vogla dhe kryesisht të hyrat i bazon veprimtarinë e saj jetësore në bujqësi dhe në perimtari. Jam thellë i bindur që së bashku do të mundemi me ec drejt zhvillimit të Mamushës dhe të zhvillimit të Kosovës. Unë e falënderoj kryetarin e juaj Abdulahadi, për ftesën, sikur që e dini ne e kemi një bashkëpunim të mirë me kryetarin për krejt temat, kryetari merr pjesë në të gjitha takimet edhe kryetarët e komunave tjera, por edhe në takimet bilaterale, por edhe me ministrin Yagcilar, për punën që bëjmë në vazhdimësi, ju siguroj që Qeveria e Kosovës është e juaja, ashtu siç ju jeni të Kosovës edhe mund të llogaritni në ne”, ka përfunduar Haradinaj.

Kryetari i Mamushës, Albdulhadi Krasnic tha se kjo komunë asnjëherë nuk ka pasur buxhetin më të madh se tani.

“Prej vërshimeve, dëmeve të vërshimeve, një pjesë kemi arrit me rehabilitu, me i ndihmu qytetarët dhe bujqit e Mamushës. Falënderojmë shumë kryeministrin për mbështetjen deri më tani, se asnjëherë komuna e Mamushës dhe qytetarët e Mamushës nuk kanë pasur buxhetin sa tani”, ka thënë ai.