Ymeri: Në vend se ta kopjojë Millosheviqin, Vuçiqi le ta trajtojë në dialog çështjen e minoriteteve në Serbi

Nënkryetari i PSD-së, Visar Ymeri, ka thënë se në vend se ta kopjojë Slobodan Millosheviqin, presidenti serb Aleksandar Vuçiq, le të vjen në dialog për ta trajtuar çështjen e minoriteteve në Serbi.

“Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiqi vazhdon të synojë të bëhet kopje e Sllobodan Millosheviqit. Pasi e glorifikoi atë si “lider të madh me qëllime të mira dhe rezultate të dobëta”, tash përdorë deklaratën e tij të Fushë-Kosovës në vitin 1987, ku Millosheviqi iu kishte thënë serbëve: “Askush nuk guxon t’ju rrahë”, ka shkruar Ymeri në Facebook.

Sipas Ymeri, të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht emrit që mbajnë, gjuhës që flasin e religjionit që e besojnë, janë të barabartë e gëzojnë të drejta të barabarta.

“Republika e Kosovës nuk do të përndjekë por do të përfshijë e integrojë. Në vend se të synojë rezultate më të mira me idetë dhe veprimet e Sllobodan Millosheviqit duke keqpërdorur serbët e Kosovës, Aleksandër Vuçiqi le të dëshmohet në demokratizimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve brenda Republikës së Serbisë, duke filluar nga plotësimi i kritereve të Bashkimit Evropian për anëtarësimin e Serbisë (sidomos kapitujt 23 dhe 24) dhe jetësimin e tri marrëveshjeve që i ka firmosur Qeveria e Serbisë për Luginën e Preshevës, me prani ndërkombëtare. Protestat nëpër Serbi dhe të gjitha të dhënat e organizatave të besueshme për të drejtat e njeriut po flasin mjaftueshëm për pushtetin e tij”, ka thënë tutje Ymeri.

Shton tutje se në vend se t’i vajtojë dhe t’i keqpërdorë serbët e Kosovës për interesat e pushtetit të tij në Beograd, Aleksandër Vuçiqi të vjen në tavolinën e negociatave në Bruksel, për ta trajtuar gjendjen dhe pozitën e të drejtave të njeriut dhe minoriteteve.

“Le ta krahasojmë aty pozitën kushtetuese dhe ligjore, si dhe gjendjen shoqërore, të minoriteteve në Serbi dhe në Kosovë. Të serbëve në Kosovë dhe të shqiptarëve në Serbi”, ka përfunduar Ymeri.