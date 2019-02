Parashikimi i motit në Shqipëri

Moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet i kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, parashikohet që mjegulla e mjegullina, do të bëhen të pranishme në orët e mëngjesit në zonat luginore si dhe ngrica përgjatë akseve rrugore në zonat malore për shkak të temperaturave në vlerat negative, transmeton tch.

Era do të fryjë nga kuadrati i Veriut me shpejtësi 1-10m /sek. Përkohësisht në vijën bregdetare, era do të fitojë shpejtësi deri 18 m/sek duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 2-3 ballë.