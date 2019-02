Murati: Kushtetuta s’duhet të negociohet me Serbinë por të ndryshohet

Kryetari i partisë Lëvizja për Bashkim, Valon Murati, e ka dhënë një qëndrim të tij edhe në lidhje me platformën për bisedime me Serbinë, që sot iu dërgua Kuvendit të Kosovës.

“Ndryshim e jo betonizim i Kushtetutës së Kosovës”, kështu ka nisur shkrimin e tij në Facebook, Murati.

Sipas tij, Kushtetuta e Kosovës që është produkt i Pakos së Ahtisaarit, është një prej pengesave kryesore që Kosova të funksionalizohet si shtet.

“Privilegjet të cilat iu kanë dhënë pakicës serbe, kanë bërë që në vazhdimësi edhe nën ndikimin e Beogradit zyrtar të shfrytëzohen për ta defunksionalizuar shtetin e Kosovës. Andaj detyrë primare e politikës sonë do të duhej të ishte të gjente rrugën për ta ndryshuar këtë kushtetutë. Bisedimet me Serbinë, janë një mundësi për të hapur rrugën që Kosova të vendoste vetë se çfarë kushtetute do të ketë pa kufizimet e tanishme. Në këto bisedime nuk duhet futur me gjithë ato kufizime sa ka vendosur rezoluta dhe draft platforma për dialog, por mbi të gjitha do të lihej hapur edhe mundësia e ripërcaktimit të kufijve në mënyrë që pjesa shqiptare e Kosovës Lindore t’i bashkëngjitet Kosovës dhe tri komunat veriore pa shtatë fshatrat shqiptare t’i bashkëngjiten Serbisë. Në draft platformën e dal në opinion për çështjen e kushtetutës thuhet: “Kushtetuta e Kosovës e cila përfshin obligimet e dala nga Plani i Ahtisaarit nuk është e hapur për negocim”. Sigurisht Kushtetuta nuk duhet të negociohet me Serbinë, por si produkt i negociatave dhe marrëveshjes, ajo duhet të ndryshohet, nëse duam të kemi një shtet normal që nuk do të merret me tema të njëjta edhe 20 a 30 vitet e ardhshme”, ka shkruar Murati.

Pa ndryshime kushtetuese, ka thënë tutje, pa guximin për t’u futur në negocim për ripërcaktim të kufijve me Serbinë, “ne do të sillemi në rrethin vicioz i cili do ta dëmtojë më së shumti Kosovën me ngecje në zhvillim por edhe interesat vitale të popullit shqiptar qoftë në Republikën e Kosovës, qoftë në Kosovën Lindore”.

“Dhe gjithashtu në këtë grumbull kushtëzimesh që janë vendosur në rezolutë dhe në draf-platformë, një gjë e kam të paqartë, pse është paraparë që në fund të ketë referendum. Referendum duhet të ketë vetëm kur marrëveshja tejkalon Kushtetutën dhe kornizën ligjore aktuale, por është i pakuptimtë me gjithë ato kushtëzime që lidhen me respektimin e Kushtetutës. Apo mos edhe këta që i kanë shkruar këto dokumente nuk po i besojnë gjithë këtyre që kanë shkruar?!”, ka përfunduar Murati.