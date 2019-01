Tabelat me emrin e ri të Maqedonisë, tani edhe në shqip

Autoritetet maqedonase po përgatisin ndryshimin e tabelave me emrin e ri të shtetit, që këtë herë do të jenë edhe në gjuhën shqipe.

Institucionet shtetërore, vendkalimet kufitare dhe përfaqësitë diplomatike konsullore kanë afat prej shtatë ditëve nga ratifikimi në Greqi i Protokollit për qasje të Republikës së Maqedonisë në NATO që të fillojnë me ndryshimin e tabelave.

Autoritetet theksojnë se mbeten tërësisht të përkushtuar në zbatimin e Marrëveshjes së Prespës.

“Përdorimi i emrit të ri të shtetit do të kushtëzohet edhe me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, që do të thotë se tabelat do të shkruhen edhe në gjuhën shqipe, pasi shqiptarët përbëjnë 20 për qind në nivel shtetëror”, deklaroi zëdhënësi i qeverisë maqedonase, Mile Boshnjakovski, raporton ATSH.

Rekomandime për ndryshimin e tabelave do të marrin edhe njësitë e vetadministrimit lokal.

Ndryshimi i emrit kushtetues të Maqedonisë vijon pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Prespës dhe ratifikimit të tij në parlamentet e dy shteteve.