​Shqipëria sot do të ndikohet relativisht nga masa ajrore të qëndrueshme.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti do të jetë i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare kryesisht mbi relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Jugperëndim 1-15 m/sek intensive në bregdet pas orëve të pasdites. Deti i forcës do të jet 1-3 me lartësi vale 0.7-1.8 metër.