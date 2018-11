Nisin inspektimet për peshën e bukës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, në vazhdën e mbikëqyrjes së tregut dhe mbrojtjes së konsumatorit, sot ka kryer inspektime nëpër furrat e bukës në rajonin e Prizrenit. Mbikëqyrja metrologjike për peshën e bukës dhe njëkohësisht Inspektorati i tregut ka mbikëqyrur deklaracionin nëpër pikat e shitjes.

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Metrologjisë, Ferki Fejza bashkë me drejtorin e Inspektoriatit të MTI-së kanë qenë në terren për ta parë nga afër mbikëqyrjen.

Fejza ka treguar se po ashtu është bërë edhe mbikëqyrja metrologjike e parapaketimeve (produkteve nga importi dhe vendore).

“Agjensioni i Metrologjisë së Kosovës ka zhvilluar aktivitete të mbikëqyrjes metrologjike. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka qenë të mbikëqyrim aspektin e zbatueshmërisë të ligjit në suaza të metrologjisë ku kemi filluar me mbikëqyrjen të prodhimeve të drithërave në furrat e bukës në rajonin e Prizrenit. Kemi vazhduar me mbikëqyrjen metrologjike të produkteve të importit në supermarkete mbështetur nga Inspektorati i tregut, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë”, ka thënë Fejza.

Ndërsa Lulzim Syla, kryeinspektor i Inspektoratit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se kanë mbikëqyrur deklaracionin nëpër furrat e bukës duke bërë krahasimin me atë që shkruan dhe buka që shitet.

“Kemi bërë inspektimin në pesë furra të ndryshme dhe qëllimi ka qenë të krahasojmë atë që shënon, a është 500 gram, a po shitet 500 gram. Qëllimi ka qenë të mbrohet konsumatori. Në këto pesë vizita kanë rezultuar se të gjithë e respektojnë ligjin dhe janë brenda parametrave. Ne kemi qëndruar edhe te një operator ekonomik, i cili merret me shitjen e bukës, ku nuk ka pasur të vendosur deklinacionin dhe janë marrë masa ndaj atij subjekti. Inspektorati i MTI-së dhe inspektoratet komunale janë duke e bërë punën e vet dhe jemi duke zbatuar urdhrin e ministrit Shala. Kemi shikuar edhe a ka me mbishkrime Kosovë e Metohi, ku siç po shihet i kanë tërheq të gjitha mallrat. Ne do të vazhdojmë edhe në ditët në vijim, në qytetet e tjera, ku do të jemi prezent 24 orë ta mbrojmë konsumatorin. Mbikëqyrja ka nis të bëhet 100 për qind për çdo mall i cili hyn nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, që vendimi i qeverisë të zbatohet në përpikëri”, ka theksuar Syla.

Ky aktivitet do të vazhdojë edhe ditët e ardhshme, ku do të bëhet mbikëqyrja metrologjike dhe ajo e deklinacionit të të gjitha produkteve nëpër pikat shitëse.