Serbia thotë se edhe Grenada e ka tërhequr njohjen, MPJ e Kosovës e mohon

Shteti i Grenadës bëhet vendi i nëntë që ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, sipas mediave serbe.

Lajmi se Grenada e ka tërhequr njohjen e Kosovës, siç shkruan agjencia serbe e lajmeve “Tanjug”, është komunikuar nga ministrat e Punëve të Jashtme të Serbisë dhe të Grenadës, Ivica Daçiq dhe Peter David.

“Mund të ju njoftoj se Grenada është shteti i nëntë që ka anuluar të gjitha vendimet e mëhershme në lidhje me statusin e Kosovës, që do të thotë njohjen e Kosovës si shtet i pavarur”, ka thënë në mëngjesin e sotëm ministri serb i jashtëm, Daçiq, për “Tanjugun”, pas, siç thuhet, takimit me homologun e tij nga Grenada, shtet ishullor në Amerikën e Mesme.

“Ai edhe zyrtarisht më ka dërguar notën e Grenadës për Serbinë ku qartë thuhet se Grenada e ka ndryshuar qëndrimin e saj në lidhje me statusin e Kosovës. Dhe po, duke e pasur parasysh se është duke u zhvilluar dialogu, ky shtet mendon se nuk duhet të merren kurrfarë vendimesh për statusin e Kosovës para përfundimit të dialogut dhe se do t’i respektojë rezultatet e dialogut, dhe në këtë kontekst, anulon, rrjedhimisht heq të gjitha vendimet e marra më parë apo deklarata në lidhje me statusin e Kosovës”, u shpreh Daçiqi, transmeton Koha.net.

Ai thotë se ky është një rezultat tjetër i madh, jo vetëm në mohimin e pavarësisë së Kosovës, por edhe rezultat i madh në kuptimin e këtij problemi.

Sipas “Tanjugut”, ministri i Jashtëm i Grenadës, David, ka thënë se bashkëpunimi me Serbinë bazohet në bashkëpunim të thellë reciprok për sovranitetin dhe mosndërhyrjen në punët e brendshme.

“Këto parime mes vendeve do të vazhdojnë dhe jam i kënaqur me rezultatet e bashkëpunimit që do të dalin nga marrëveshjet e nënshkruara për të mirën e popullit serb dhe atij të Grenadës”, ka thënë David, sipas “Tanjugut”.

Ndërkaq, Jetlir Zyberaj, këshilltar i Ministrit të Jashtëm të Kosovës, Behgjet Pacolli, për Koha.net ka thënë se ky lajm, sikurse edhe të mëparshmet në lidhje me temën e njëjtë, janë thjesht “gënjeshtra”.

“Kemi marrëdhënie diplomatike me Grenadën. Flluskat që po i krijon Serbia janë thjesht gënjeshtra të frikës së tyre për disa procese të rëndësishme në ditët në vijim”, ka thënë Zyberaj, duke mos treguar se për cilat procese bëhet fjalë.