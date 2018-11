Selimi me letër nga burgu: Politika vendos kush e sa të mbahet në izolim

Avokati Tomë Gashi ka pranuar një letër nga burgu, nga klienti i tij, ish-komandanti i UÇK-së, Sylejman Selimi. Nga Dubrava, i njohuri si “Sulltani”, ka shkruar se nuk ka më nevojë për avokatë, meqë është bindur se procesi kundër tij është i montuar politikisht, dhe atë edhe nga politikanë vendorë edhe nga ata ndërkombëtarë.

“Fatkeqësisht i tërë procesi kundër meje po del të jetë proces i montuar nga politikanët vendorë e ndërkombëtarë. Tash e një kohë të gjatë jam duke e pyetur vetën pse më kanë penguar në rrugëtimin tim ndaj proceseve shtet-ndërtuese para gjatë dhe pas lufte”, ka shkruar Selimi, ndër të tjera.

Ai është shprehur i zhgënjyer në drejtësinë e vendit, që thotë se tërë jetën e tij i ka shërbyer me dinjitet e deri në vetëmohim, para dhe gjatë luftës, nën organizimin e UÇK-së si komandant i saj.

“I nderuar Tomë, nuk më duhet avokat derisa politika dhe politikanët në veçanti të cilët vendosin për kënd dhe njerëz të caktuar të bëhet gjyqi dhe sa duhet të mbahen në izolim”, ka thënë Selimi. “Kurse për ata të cilët kanë qenë të involvuar në këtë montim politik duke ndërhyrë në drejtësi një ditë kanë me u turpëruar para familjeve të tyre dhe para qytetarëve të këtij vendi”, ka shtuar më tej.

Avokati Tomë Gashi, ka konfirmuar për Koha.net se e ka pranuar këtë letër.

Më poshtë mund ta lexoni të plotë letrën e Sylejman Selimit, e shkruar në Dubravë më datë 27 tetor:

I nderuar avokat Tomë Gashi...

Dua të ju falënderoj ju, avokatin Smith dhe avokatin Dobruna, për punën e palodhshme që keni bërë që pesë vite duke dhënë kontributin tuaj në procesin gjyqësor si në rastin Drenica 1 dhe 2, edhe pse ishte vetëm Drenica por që u nda padrejtësisht.

Ju dhe ekipi mbrojtëse keni dhënë kontribut të jashtëzakonshëm gjatë seancave për të dëshmuar pafajësinë time dhe grupit Drenica 1 dhe 2, dhe i ndihmuat trupit gjyqësor që të dalë e vërteta në rastin tim. Por, fatkeqësisht i tërë procesi nga fillimi kishte qenë i padrejtë, i njëanshëm dhe mbi të gjitha politik. Këtë e argumentoi edhe vetë kryetari i trupit gjykues të EULEX-it, z. Malcolm Simmons.

Fatkeqësisht i tërë procesi kundër meje po del të jetë proces i montuar nga politikanët vendorë e ndërkombëtarë. Tash e një kohë të gjatë jam duke e pyetur vetën pse më kanë penguar në rrugëtimin tim ndaj proceseve shtet-ndërtuese para gjatë dhe pas lufte. Kam qenë bartës i institucioneve dhe bashkëpunues si me përgjegjës të sigurisë ndërkombëtare por edhe me përgjegjësit e sigurisë vendore. E gjithë veprimtaria ime ka qenë në shërbim të vendit tim. Që të kemi një vend të lirë, demokratik që i shërben çdo qytetari, pa dallim, një vend ku respektohen të drejtat e të gjithë qytetarëve pa dallim, pra një vend ku sundon ligji, të cilin e kam respektuar dhe do ta respektojë gjithmonë. Por jam i zhgënjyer në drejtësinë e vendit tim ku tërë jetën time i kam shërbyer me dinjitet e deri në vetëmohim para dhe gjatë luftës për popullin tonë nën organizimin e UÇK-së si komandant i saj.

I nderuar avokat Tomë Gashi, unë që nga sot e kam marrë një vendim që të mos kem edhe më tutje përfaqësues ligjorë (avokat), nga sot nuk dua të kem avokat mbrojtës më vjen keq që deri më tani keni qenë jashtëzakonisht aktiv, në mbrojtjen e pafajësisë time dhe duke e dëshmuar me fakte keni bërë të pamundurën për ta ndihmuar edhe drejtësinë (njerëzit e saj) për ta vënë drejtësinë.

Kjo nuk po ndodh derisa kemi një vendim të Gjykatës Kushtetuese të vendit i cili edhe është organi më i lartë juridik dhe nuk zbatohet atëherë çfarë të themi çfarë të bëjmë kënd ta pyesim, ku të kërkojmë drejtësi? Ku? Politikës.

Jo, kurrë.

I nderuar Tomë, nuk më duhet avokat derisa politika dhe politikanët në veçanti të cilët vendosin për kënd dhe njerëz të caktuar të bëhet gjyqi dhe sa duhet të mbahen në izolim.

Edhe njëherë ju falënderoj juve dhe gjithë ekipin mbrojtës dhe avokatët e të akuzuarve të tjerë në rastin Drenica 1 dhe 2 për kontributin dhe përpjekjet tuaja për zbardhjen e së vërtetës që dëshmon pafajësinë tonë.

Të nderuar avokatë në këtë proces gjyqësor nuk pati drejtësi por të gjithë jemi të pajtimit se ka qenë i përgatitur dhe i montuar politikisht dhe për këtë do të dëshmojë koha. Kurse për ata të cilët kanë qenë të involvuar në këtë montim politik duke ndërhyrë në drejtësi një ditë kanë me u turpëruar para familjeve të tyre dhe para qytetarëve të këtij vendi. Koha do të dëshmojë. Edhe njëherë faleminderit gjithë ekipit mbrojtës (avokat i nderuar) të rastit Drenica 1. Ju kisha lutë të gjithë ata që në një formë po u bie ndërmend emri im mos ta përmendin dhe le të harrojnë që ekzistoj. Drejtësia herët apo vonë do ta thotë fjalën e vetë.

Me respekt Sylejman Selimi

Dubravë 27.10.2018