Pajaziti thotë se Lugina i beson idesë së Thaçit për bashkim me Kosovën

Arbër Pajaziti, kandidat i Alternativës për kryetar të Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, ka thënë se qytetarët e Luginës së Preshevës i besojnë idesë së presidentit Hashim Thaçi se Lugina mund të bashkohet me Kosovën.

Në Interaktiv të KTV-së, Pajaziti ka thënë se shqiptarët e Preshevës gjithmonë kanë dashur të jenë pjesë e Kosovës dhe kjo, sipas tij, mund të vërtetohet sërish nëse mbahet një referendum i ri. Ka thënë se ideja për “korrigjim kufijsh” është vështirë e realizueshme, por “është reale dhe normale”. Pajaziti ka deklaruar se janë zhgënjyer nga parti dhe individë në Kosovë që kanë dalë kundër idesë për shkëmbim territoresh me Serbinë.

“Kjo është temë që flitet në çdo ndejë që bëhet në Luginë. Shqiptarët e Preshevës gjithmonë kanë dashur të jenë pjesë e Kosovës. Edhe tash është ashtu. Po të bëhej edhe sot referendum është rezultat i njëjtë si i 92-s. Shqiptarët janë pro bashkimit, ndërsa jemi të zhgënjyer me disa politikanë që thonë se janë kundër. Si ide fillestare që t’i bashkohemi Kosovës jemi pro. Sikur një pacient që është i sëmurë dhe më pas i beson gjithçka mjekut. Te ne e ka ngritur moralin. Të gjithë e besojnë. Ndoshta do të qartësohet kjo ide, por për momentin po na pëlqen dhe e kemi pranuar. Nuk i dimë detajet, por ideja na pëlqen dhe jemi të prirë t’i besojmë. Presidenti Thaçi ka thënë se shanset janë shumë të vogla, ndoshta zero, por duhet t’i besojmë derisa flitet. Është hera e parë që flitet për Luginën dhe besoj se diçka mund të nxjerrim. Më keq s’mund të bëhet. Lugina po zbrazet përditë nga rinia. Ia ka mësyrë Evropës dhe pa njerëz nuk i duhet as Kosovës”, ka thënë ai.

Sipas tij, krerët e Luginës së Preshevës janë të gatshëm të përfshihen edhe në dialogun Kosovë – Serbi sa i përket kësaj çështjeje.

Për zgjedhjet për Këshillin Nacional Shqiptar, Pajaziti ka thënë se ka pak interesim nga banorët. Sipas tij, kjo mund të jetë shkak i idesë për korrigjim kufijsh dhe për shkak të mospunës në mandatet e kaluara.