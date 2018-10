VV: Gani Thaçi – mafiozi i tregut të Sigurimeve në Kosovë

Lëvizja Vetëvendosje përmes një komunikate për media e ka quajtur mafioz Gani Thaçin, vëllanë e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, dhe “koordinator të planifikimeve strategjike”,

Gani Thaçi, si dhe shoferi i tij, dyshohet se sot kanë sulmuar fizikisht shefin e Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Blerim Pushkollin, dhe drejtorin e kompanisë private të sigurimeve “Illyria”, Gianni Sokolic.

Vetëvendosje thotë se, “në Kosovë janë 14 kompani të sigurimeve të lincensuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Janë dhe 24 kompani të licencuara për ndërmjetësues të sigurimeve. Të gjitha këto veprojnë në tregun e mbi 86 milionë eurove me mbi 2000 punëtorë e do të duhet të ishin të mbikëqyrura nga Banka Qendrore”.

Midis bankës e këtyre kompanive qëndron një institucion tepër problematik referuar historikut dhe personave të punësuar në të, thotë VV. Ky institucion është Byroja e Sigurimeve. Në këtë institucion prej orëve të para punon edhe Gani Thaçi, vëllai i madh i presidentit Hashim Thaçi.

“Personin në fjalë askush s’do ta përmendte nëse do të ishte vetëm një zyrtar i thjeshtë i Byrosë. Incidenti i sotëm do të konsiderojë përnjëmend “sporadik”. Problemi është se në çdo kompani që vepron në Kosovë, apo që do të fillojë të veprojë, nuk mundet të operojë pa u marrë vesh apo pa u përplasur me Gani Thaçin”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

“Gani Thaçi, ose mafiozi i tregut të Sigurimeve në Kosovë, arriti të emërohej zyrtarisht nga Banka Qendrore vetëm në vitin 2017 edhe pse për vite të tëra punonte në Byronë e Sigurimeve madje dhe si drejtor e zëvendësdrejtor i saj. Banka Qendrore e konfirmoi një vit më parë në pozitën “Koordinator i Përgjithshëm për Planifikime Strategjike” në Byronë e Sigurimeve. Duhet theksuar se roli i Bankës Qendrore në këtë sektor nuk ka qenë mbikqyrja e kontrolli edhe për shkak të llojeve të Guvernatorëve që i ka pasur dhe ka. Të gjithë të zgjedhur e të përzgjedhur nga PDK e krerët e saj, veçanërisht nga Hashim Thaçi. Ky institucion ka dështuar qëllimshëm në kryerjen e misionit të tij”, thotë VV.

VV thotë se problemet në sektorin e sigurimeve lidhen kryesisht me një interes të shtuar për rritjen e primit, me qëllim mbulimin e humbjeve që burojnë nga keqmenaxhimi në këtë sektor. E jo vetëm, por edhe nga monopolizimi i ndarjes së hiseve të tregut arbitrarisht për të gjitha kompanitë e sigurimeve, nëpërmjet shitjes së policave të sigurimit nga ana e një ndermjetësuesi, natyrisht të kontrolluar nga ta.

Këto humbje në mënyrë false, sipas VV-së, i mbulon çdo vit raporti i Bankës Qendrore duke lejuar manipulim me rezerva, shtyrje të kompensimeve, shtyrje të afateve për shtim kapitali etj. duke krijuar favorizime për disa e dëmtime për disa të tjerë. Në fund e gjithë kjo manovër do të paguhet nga taksat e qytetarëve të këtij vendi.

“Banka Qendrore si institucion monitorues dhe rregullues është shkaktar dhe hisedar në krizën e thellë që e ka kapluar industrinë e sigurimeve. Konkretisht këto probleme kanë të bëjnë me moskapitalizimin e kompanive, humbjet e akumuluara të tregut të sigurimeve (nga 40-60 milionë euro) si dhe dëmet e nënvlerësuara si dhe rezervat për dëmet e nënvlerësuara skajshmërisht. Për qytetarët që sigurohen këto përpjekje nënkuptojnë rritjen e çmimit të sigurimeve edhe shtyrjen deri në pafundësi të kompensimit të dëmeve. Kjo shtyrje që lejohet haptazi nga Banka Qendrore ndihmohet edhe nga sistemi i kapur i drejtësisë krijojnë fitimin e kompanive në kurriz të qytetarëve”, thuhet në komunikatë.

Sipas VV-së roli i vëllait të madh të Hashim Thaçit, Ganiut, është që të sigurohet me hir e me pahir që fitimet e paligjshme zhvatëse të shkojnë sa më shumë e sa më shpejt në drejtim të Thaçëve.

“Sulmi i sotëm fizik nga Gani Thaçi ndaj Drejtuesit të Byrosë së sigurimeve dhe drejtorit të një kompanie me kapital shtetëror slloven nuk është i pari në formë e natyrë. Aty Gani Thaçi mbahet nëpërmjet dhunës dhe kërcënimit brutal. Pra, nuk guxojnë të marrin vendime jashtë “pëlqimit” të tyre. Për shembull kush do të guxonte mos ta pranonte Edona Ahmetin të fejuarën e djalit të tij, si shefe të e departamentit për Kartonin e Gjelbër, apo të djalit të tezes Besim Shala, Shefit të Arkivës së Byrosë së Sigurimeve? Kush do të mundej të bënte veprime për shembull që ia heq nga dora Gani Thaçit e të tijve mbi 100 milionë euro të përfitimeve nga mungesa e aplikimit të kartonit të gjelbër për të cilin nga Kadri Veseli e çdo zyrtar qeveritar u përbetua se do të bëhej në këtë vit a atë vit? Ose kush do të guxonte t’ia niste ristrukturimit të Byrosë së Sigurimeve duke e shkarkuar për shembull edhe Gani Thaçin? Kush do të guxonte t’ia jepte sa e si duhej njerëzve në nevojë kompensimin për paratë e sigurimeve kur ata përnjëmend sëmuren? Nuk është e rastit që nuk ka asnjë reagim ende nga Banka Qendrore. Ata e kanë të njëjtin shef të punëve të pista. Fundja a nuk është kjo prona, familja, shteti?”, thotë VV.