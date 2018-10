Objektet fetare nuk paguajnë dhe kundërshtojnë pagesën për shpenzime të ujit

Ka tre vjet që objektet fetare janë të liruara nga pagesa e faturave të ujit, por tash Komisioni për Bujqësi ka filluar plotësim ndryshimin e ligjit për rregullimin e shërbimeve të ujit, raporton KTV .

Me këtë rast, Bashkësia Islame e Kosovës do të duhet të paguajë për ujin e shfrytëzuar nëpër xhami. E njëjta do të ndodhë edhe me bashkësitë tjera fetare në vend.

Por këtë po e kundërshtojnë udhëheqësit e objekteve fetare. Idriz Xhigoli, përgjegjës për xhamitë në kryeqytet, thotë se është e padrejtë që t’i detyrojnë ata ta paguajnë ujin, të cilin thotë se e shfrytëzojnë të gjithë qytetarët e Prishtinës. Por në këtë komision u tha se është e domosdoshme që të behët ky ndryshim në mënyrë që të ndalen dhe keqpërdorimet e mundshme.

Deputeti nga 6 plus Danush Ademi e ka kundërshtuar këtë ide, duke thënë se kjo është diskriminuese.

Ndryshe, në Ujësjellësin Rajonal Prishtina kanë thënë se janë gjithsej 93 objekte fetare në menaxhimin e tyre. Ndërsa nga paslufta e deri më 1 janar të vitit 2017, borxhi total i objekteve fetare në përgjithësi ndaj shërbimeve te ujësjellësit është 139 mijë euro.

Edhe Manastiri i Deçanit është njëri ndër objektet e kultit që nga paslufta asnjëherë nuk ka paguar për ujin që e shfrytëzon për ujitjen e tokave të tij. Në Kompaninë

Rajonale të Ujitjes “Drini i Bardhë” thonë se i kanë dërguar disa herë kërkesë Manastirit që t’i kryejë obligimet, por nuk kanë marrë përgjigje.