Nezir Çoçaj i PDK-së lë mandatin e deputetit

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Nezir Çoçaj, ka lënë mandatin e deputetit.

Ai ka thënë se këtë e bënë për arsye personale. Por kur ka kërkuar falje votuesve të vet ka thënë se është i sigurt se me qëllim dhe me vetëdije nuk ka dashur asnjëherë t'i lëndojë me veprimet apo me mosveprimet e tij.

Ky është njoftimi i tij i plotë:

Njoftoj qytetarët se nga dita e sotme kam dorëzuar mandatin e DEPUTETIT.

Arsyet janë personale ( ka te beje me ceshtje profesionale).

Po ashtu, falënderoj strukturat e Partisë, anetarët, përkrahësit dhe simpatizantët për mbështetjen e sinqertë të tyre.

Shpresoj shumë që të mos kem zhgënjyer shumë nga ju! Por jam i sigurt që me qëllim dhe me vetëdije nuk kam dashur asnjëherë t'ju lëndojë me veprimet e mija, gjegjësisht me mosveprimet.

Respekt të pafund për ju!