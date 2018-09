Thaçi: Vuçiqit i lejohet ardhja në Kosovë, por nuk i lejohet cenimi i shtetit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se institucionet kanë aprovuar lejen për vizitën e Aleksandar Vuçiqit në veri të Kosovës, por nuk do të lejohet që të cenohet shtetësia e Kosovës gjatë kësaj vizite.

“Kosova ka institucionet e veta, jemi vend i pavarur, do të respektohet në përpikëri itinerari i lejuar i presidentit të Serbisë në Kosovë. Ne do të respektojmë gjithsecilin, por nuk do të lejojmë cenimin e shtetit të Kosovës. Zyrtarët serbë kanë vizituar edhe më herët Kosovën me lejen e institucioneve, i kemi dhënë leje edhe gjatë vikendit. E shohim se është e nevojshme një komunikim i tillë për dërgimin e mesazheve të paqes shpresës dhe optimizmit”, ka thënë Thaçi që ka shtuar se me Vuçiqin janë pajtuar që të vazhdohet procesi për stabilitet dhe paqe në rajon.

“Është me rëndësi që unë dhe Vuçiqi pajtohemi që të vazhdojmë procesin për paqe dhe stabilitetit dhe fqinjësisë së mirë. Secili i ka rrugët e veta si të lëvizë përpara dhe unë e respektoj”, ka thënë veç të tjerash ai.