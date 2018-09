“Vuçiqi ende s’ka vendos për vizitë në Kosovë, nëse shkon endet lirshëm gjithkah”

Shefi i zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka thënë se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ende nuk ka vendosur nëse do të realizojë vizitën e tij në Kosovë.

Ka thënë se deri sonte në mbrëmje nuk ka përgjigje definitive për një gjë të tillë.

Tash për tash ka thënë se në rrethanat e krijuara nuk do të duhej të shkonte.

“Edhe mendimet tona janë të ndara. Deri sonte nuk do të dihet asgjë, e nëse vendosë të shkojë do të shkojë edhe në Gazivodë. Do të endet lirshëm në territorin e Kosovës”, ka thënë Gjuriqi.

Vuçiqi anuloi takimin e sotëm me Thaçin në Bruksel. Udhëtoi atje vetëm për ta takuar Mogherinin, të cilës i është ankuar për veprimet e liderëve kosovarë, që sipas tij ishin shkak që të mos mund të realizohet takimi.

“Shkaku i të gjitha gënjeshtrave e mashtrimeve dhe qasjes së neveritshme që përfaqësuesit e Prishtinës e treguan ndaj serbëve këto ditë duke kërcënuar e ofenduar, duke kërcënuar edhe të bijën e presidentit tonë”, ka thënë Gjuriqi.

Shkaku i të gjitha këtyre, Vuçiqi nuk do të takohet me përfaqësuesit kosovarë në Bruksel dhe çështja është kur e si do të mund të vazhdojmë dialogun, ka thënë më tej ai.

“Ne do të donim edhe në të ardhmen të ruajmë paqen e normalitetin por kërcënimet, shantazhet dhe ofendimet, tentimet që Vuçiqit t’i ndalohet vizita në Gazivodë e veri, tentimi që presidentit të kërcënohet, të ofendohet gjithë populli, tentimi që të nënvlerësohen bisedimet, atëherë edhe mbrëmë Thaçi në televizione në Prishtinë tregonte se si po bisedohet për Medvegjen Bujanocin e Preshevën, territor më i madh se sa vet Kosova në jug të Serbisë... e vetmja çështje e territorit për të cilin diskutohet është Kosova vet, të tjerat nuk shërbejnë për asgjë. Ky proces tashmë u prish nga vullneti i keq i Prishtinës por nuk ka përgjigje as pse BE-ja që do të duhej të siguronte kushte për dialog, të mos ketë presion e kërcënime, nuk ka garantuar asgjë”, ka thënë Gjuriqi.

Kjo sipas tij ka bërë që të mos ketë as kushte minimale që të flitet këtu me përfaqësuesit e Kosovës.