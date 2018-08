Veseli: Iniciativa e opozitës për seancë të jashtëzakonshme, absurde

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, iniciativën e tri partive opozitare, LDK, VV dhe PSD, për të thirrur seancë të jashtëzakonshme për çështjen e dialogut me Serbinë, e ka quajtur iniciativë absurde.

Avdullah Hoti ka bërë me dije gjatë ditës së sotme se ka zhvilluar takime me zyrtarë të VV-së dhe PSD-së, ku ka marrë mbështetjen e tyre për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, në të cilën, sipas tij, do të propozohet për miratim rezoluta me vetëm një pikë e që është konfirmimi se “territori i Kosovës është një dhe i pandashëm dhe se askush nuk ka mandat të negociojë për territorin e Kosovës”.

Edhe kryetari i PSD-së, Shpend Ahmeti, ka thënë se opozita e bashkuar do të thërrasë seancë të jashtëzakonshme para takimit të paralajmëruar mes dy presidentëve, Thaçit dhe Vuçiqit, në Bruksel.

“LDK, VV e PSD do të thërrasin seancë të jashtëzakonshme para takimit të paralajmëruar në mes të Thaçit e Vuçiqit me 7 shtator”, shkroi Ahmeti në Facebook, duke theksuar se në këtë seancë “do të rikonfirmojmë integritetin territorial të Kosovës”.

Ndërkaq, Veseli, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se iniciativa e opozitës, ndonëse proceduralisht në rregull, “politikisht përbën një veprim absurd dhe krejtësisht të panevojshëm për temën të cilën thuhet se do ta trajtojë”.

“Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës, as dje, as sot, as kurrë, nuk mbrohet me deklarata elektorale dhe rezoluta eventuale. Sovraniteti dhe integriteti i Kosovës mbrohet nga institucionet shtetërore dhe nga kushtetuta e saj. Paniku opozitar dhe gënjeshtrat me të cilat partitë opozitare dezinformojnë qytetarët e Kosovës janë të turpshme dhe njëkohësisht të rrezikshme për stabilitetin e vendit. Ato kanë një qëllim të vetëm: të nxisin tensione dhe më pas protesta të dhunshme antidemokratike, në kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor në vend”, ka thënë Veseli, raporton Koha.net.

Ai ka thënë se është për keqardhje që “këto parti opozitare vazhdojnë të cenojnë parimin themelor të shtetit demokratik, që thotë se pushteti fitohet me zgjedhje të lira, e jo me demonstrime të dhunës politike”.

“Partitë opozitare duhet të flasin hapur nëse janë për apo kundër dialogut me Serbinë. Ky dialog dihet mirëfilli se ka tri qëllime. Qëllimi i parë është arritja e marrëveshjes ligjore ndërkombëtarisht obligative për normalizim të marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë. Qëllimi i dytë, që varet prej të parit, është njohja reciproke si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Qëllimi i tretë është hapja e rrugës për anëtarësimin e Kosovës me të drejta të plota në OKB, NATO dhe BE”, ka deklaruar Veseli, duke shtuar se këto janë qëllimet jashtë të cilave shteti i Kosovës nuk bën asnjë veprim tjetër.

Partitë opozitare, sipas tij, nëse janë pro këtyre qëllimeve, atëherë janë të mirëseardhura në ndërtimin e platformës së përbashkët të zhvillimit dhe finalizimit të dialogut dhe për të qenë pjesë aktive e ekipit të përbashkët të unitetit.

“Në rast se janë kundër dialogut dhe me dezinformata qëllimkëqija duan t’i manipulojnë qytetarët, duke u thënë se gjoja shteti dhe territori i Kosovës është në rrezik, le të flenë rehat, sepse institucionet shtetërore janë në krye të detyrave kushtetuese. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, dhe si e tillë merr pjesë në Dialogun Kosovë-Serbi. Kosova nuk negocion për shtetësinë, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial”, thekson Veseli.

“Institucionet shtetërore mbeten të përkushtuara për arritjen e qëllimeve tona për anëtarësim në OKB, NATO dhe BE. Dhe, në asnjë rrethanë, nuk bëhen pjesë e skenarëve të errët, kauzave të rrejshme dhe seancave që nxisin tensione dhe panik”, përfundoi kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.