Tinejxherë serbë ushtrojnë për luftë me mësime ruse

Aftësi ushtarake, ndihma e parë, qitja me armë, përdorimi i thikave...

Të gjitha këto teknika të luftimit po mësohen këto ditë në kampin ushtarake të “rinisë patriotike” në Zllatibor të Serbisë. Ndoshta ky lajm nuk bën habi, sikur të mos merrej vesh se vijues të kampit janë fëmijët dhe ata të moshës së re nga 10 deri në 24 vjet.

ka filluar më 9 gusht de do të përfundojë më 18 gusht, thekson Index.hr. Ai organizohet nga veteranët serbë të luftës me përkrahje dhe ndihmë të komunës lokale dhe në të po marrin pjesë 10 vajza e 34 djem. Fjala është për Shoqatën e pjesëmarrësve në luftërat e armatosura në hapësirën e ish – Jugosllavisë. Fëmijët aty po mësojnë përdorim me armët të vërteta dhe me pushkë revole ajrore, transmeton Koha.net.

Kjo praktikë, kanë thënë organizatorët, ka ardhur nga Rusia.

Ata shpjegojnë se kampin e kanë themeluar sipas modelit të kampeve të ngjashme në Rusi, e fëmijët, pos me mësimin për përdorimin e armëve merren edhe me mësimin e historisë e kulturës kombëtare e ushtarake serbe, ndërsa ata shoqërohen nga veteranë serbë e rusë të luftës.

“Tashmë kam qenë Rusi në një kamp të ngjashëm. Është super”, tha njëra nga vajzat që po e ndjek këtë kamp në Serbi.

Kolegu i saj, njëri nga djemtë që po ashtu po i kalon ditët në Zllatibor, thotë se është për herë të parë aty dhe se çdo gjë është fantastike.

“Është mirë për ne, për aktivitetet tona, të ndahemi pak nga qyteti e kompjuterët, shoqërohemi, mësojmë diçka”, ka thënë ai, përcjell portali kroat, transmeton Koha.net.

Në videon që ka publikuar Russia Today, shihen fëmijët duke vrapuar me pushkë e duke kaluar nëpër pengesa derisa ata trajnohen nga instruktorët.

“Kemi dashur ta pasurojmë diturinë e tyre me faktet historike. Kemi pasur ligjërata të ndryshme për historinë e ushtrisë serbe, për historinë e miqësisë ruso-serbe. Kemi punuar shumë në edukimin fizik ashtu që fëmijët të fitojnë forcë, të ushtrojnë, ua kemi mësuar edhe aftësitë luftarake dhe mbetjen gjallë në natyrë”, ka thënë Zhelko Vukeliq nga Shoqata e pjesëmarrësve në luftërat e armatosura në ish- Jugosllavi.

Nuk është hera e parë që fëmijë nga Serbia të marrin pjesë në kampe të tilla ushtarake. Në muajin prill 30 tinejxherë nga Serbia kishin shkuar në Rusi për të marrë pjesë në Kampin Ndërkombëtar të Rinisë Luftarake Patriotike. Kampin e udhëheq grupi ultranacionalist emrin E.N.O.T.