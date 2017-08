Trajneri dhe lojtarët e Lirisë kërkojnë Evropën

Liria tash e një muaj ka filluar përgatitjet për edicionin e ri në Superligën e Kosovës.

Prizrenasit në afatin kalimtar të verës kanë bërë ndryshime të mëdha duke filluar nga trajneri, ku drejtimin e Lirisë, e morri Bledi Shkëmbi, transmeton KTV.

Përveç Shkëmbit, Liria, vazhdoi me përforcime duke sjell në Prizren, plotë tetë futbollist.

Prizrenasit fazën përgatitore e kanë kryer edhe jashtë Kosovës, në Ohër të Maqedonisë.

Të bindur në sukses këtë për sezonin e ri u shprehen edhe Endri Vrapi, Artur Magani, Robert Gjeraj dhe Mevlan Zeka.

Liria pritet të vazhdoj përgatitjet edhe gjatë kësaj jave ku do t’i luaj dy ndeshje miqësore me skuadrat nga Shqipëria, Kukësi dhe Tirana, përderisa në javën e parë të Superligës, do të jetë mysafire e Vëllaznimit me 19 gusht.