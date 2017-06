De Biasi: Nuk mendoj për rinovimin e kontratës

Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Izraelin, ajo që ka bërë më shumë përshtypje në ato që tha Gianni De Biasi, ishte për çështjen e rinovimit me Shqipërinë.

Ai u pyet nëse e mendon rinovimin e kontratës me Kombëtaren shqiptare pas përfundimit të këtyre eliminatoreve dhe përgjigja ishte e shkurtër: “Jo”.

Megjithatë nuk është e qartë nëse me këtë përgjigje De Biasi ka dashur të thotë që është i përqendruar te ndeshja e radhës me Izraelit dhe jo te kontrata, apo nëse pas përfundimit të saj ai nuk do të jetë më trajner i Shqipërisë, raporton Tch.

Për sa i përket ndeshjes me Izraelin, e cila do të luhet ditën e nesërme në orën 20:45 minuta, trajneri kuqezi u shpreh se do të futemi në fushën e lojës për ta fituar atë.

De Biasi u pyet se pse kombëtarja jonë mund të fitojë në Izrael. “Varet nga dëshira, nga kujdesi, nga mundësitë nga mentaliteti, nga interpretimi i lojës, janë disa mënyrë që të bëjnë të fitosh një ndeshje. Çdo ndeshje është e hapur dhe mundësitë ekzistojnë për ta fituar atë”, tha De Biasi.