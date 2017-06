Unitedi zyrtarizon Lindelofin

Manchester Unitedi përmes faqes zyrtare ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje me Benfican për transferimin e Victor Lindelofit, transmeton Koha.net.

“Jemi të kënaqur të konfirmojmë se kemi arritur marrëveshje me Benfican për transferimin e Victor Lindelofit”, thuhet në faqen zyrtare të klubit.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU