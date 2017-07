Dashaj bindshëm më i miri në Pousko

Naim Dashaj i AK Eurogoma RT, me Subaru, ka qenë bindshëm më i miri në garën e tretë të disiplinës malore, të kampionatit të sivjetmë të Kosovës në automobilizëm, e cila u zhvillua në shtegun e Pouskos, në afërsi të Prizrenit.

Megjithëse koha ishte me shi, ndërsa shtegu edhe ashtu është mjaft i vështirë, Dashaj i pati dy vozitje fantastike dhe në fund triumfoi me kohën e përgjithshme 05:00.047 minuta.

“Ndryshe nga dje, kur dy vozitjet provuese i zhvilluam në kohë me diell, sot patëm kushte krejtësisht të ndryshme. Duke marrë parasysh edhe karakteristikat e shtegut në Pousko, ishim të vetëdijshëm se do të kemi një garë të vështirë. Natyrisht që jam i kënaqur me suksesin e arritur, por po ashtu jam i kënaqur që asnjëri nga garuesit nuk pati probleme dhe kjo është më e rëndësishmja. Besoj që edhe në vazhdim të kampionatit do të arrij rezultate të mira”, ka thënë Dashaj.

Në fakt, gara në Pousko u dominua nga anëtarët e AK Eurogoma RT, pasi edhe dy vendet tjera në podiumin e fituesve në plasmanin e përgjithshëm u takuan garuesve të këtij klubi. I dyti u rendit Valdet Krasniqi me Lancia, i cili në krahasim me Dashajn ishte më i ngadalshëm për 17.728 sekonda, ndërsa pozita e tretë i takoi Premtor Tarakut me Honda me +28.678 sekonda. Për Tarakun kjo ishte hera e parë që u gjend në podiumin e fituesve në plasmanin e përgjithshëm dhe gjithsesi që është një sukses i madh, duke marrë parasysh konkurrencën e madhe që po mbretëron në kampionatin e sivjetmë.

Rivalitet i madh është duke u zhvilluar edhe në klasën e pestë, në të cilën Gazmend Gashi doli i pari, duke lënë pas tij Faton Ramën dhe Ersen Kurtin.

Rezultatet:

Klasa 1 (deri 1150 ccm - A)

1.Kreshnik Mariqi (Yugo - Prizreni D&G) 05:48.872

2.Ismail Smani (Yugo - Prizreni D&G) +11.685

3.Agim Bajraktari (Yugo - Kaçandolli PRT) +21.501

Klasa 2 (mbi 1150 - 1400 ccm - N)

1.Leutrim Bytyqi (Peugeot - Ferizaj) 05:53.176

2.Alban Berisha (Suzuki - Prizreni D&G) +07.320

Klasa 3 (mbi 1150 - 1400 ccm - E1)

1.Valon Rexhepi (Lupo - Eurogoma RT) 05:54.829

2.Gazmend Demolli (Opel - RC Prishtina) +07.864

Klasa 4 (mbi 1400 - 1600 ccm - S)

1.Premtor Taraku (Honda - Eurogoma RT) 05:28.725

2.Mitat Vuqiterna (Golf - Rahoveci) +04.398

3.Përparim Dushi (Honda - Kaçandolli PRT) +19.651

Klasa 5 (mbi 1400 - 2000 ccm - N)

1.Gazmend Gashi (Opel - Kaçandolli PRT) 05:40.760

2.Faton Rama (Renault - Eurogoma RT) +02.346

3.Ersen Kurti (Honda - Gjakova 137) +22.297

Klasa 6 (mbi 1600 - 2000 ccm - E1, A, SP)

1.Besim Kadria (Opel - Gjakova 137) 05:42.372

2.Besfort Hana (Opel - HCR Gjakova) +11.701

Klasa 7 (mbi 2000 ccm - N)

1.Naim Dashaj (Subaru - Eurogoma RT) 05:00.047

2.Bashkim Memaj (Subaru - Prizreni D&G) +54.857

3.Senahid Bytyqi (BMW - Prizreni D&G) +01:53.363

Klasa 8 (mbi 2000 - 3000 ccm - E1)

1.Besart Pruthi (Opel - Gjakova 137) 05:46.558

2.Besnik Çitaku (BMW - RC Prishtina) +00.374

3.Ernest Daka (BMW - DTM) +14.804

Klasa 9 (mbi 3000 ccm - E1)

1.Valdet Krasniqi (Lancia - Eurogoma RT) 05:17.775

2.Blerand Hasanaj (Opel - DTM) +12.130

3.Vilson Nrecaj (BMW - Gjakova 137)+01:01.796

Klasa F10 (E2)

1.Bardhyl Canolli (Radicall - Eurogoma RT) 06:14.623

Promo

1.Jugoslav Milosevski (Opel - Nikola Karev) 05:40.813

2.Nikola Popevski (Yugo - Nikola Karev) +17.406

3.Filip Dzukleski (Yugo - Nikola Karev) +31.912

Plasmani i përgjithshëm

1.Naim Dashaj (Subaru - Eurogoma RT) 05:00.047

2.Valdet Krasniqi (Lancia - Eurogoma RT) +17.728

3. Premtor Taraku (Honda - Eurogoma RT) +28.678

Konkurrenca ekipore

1.Eurogoma RT 60 pikë

2.Prizreni D&G 55 pikë

3.Kaçandolli PRT 44 pikë