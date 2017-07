Hoti: Në demokraci pakica s’mund ta bëjë qeverinë

Avdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), edhe njëherë e ka bërë të qartë se nuk do të futen në koalicion me PAN-in, ku është PDK-ja.

“Ne jemi 29 deputetë që nuk do të lëvizim. Edhe në VV thonë kështu dhe shumica nuk janë për koalicion me PAN-in”, tha ai sonte në televizionin publik.

Ai bëri me dije se do të diskutojnë me VV, për të arritur marrëveshjen qeverisëse, kur, siç ka thënë, herën e dytë do t’u vije radha për të marrë mandatin për themelimin e qeverisë e Kosovës.

Sipas tij PAN së bashku më minoritete kanë 59 deputetë. Hoti tha se demokracia janë burim i shumicës.

“Nuk mund të themelohen institucionet e vendit nga pakica. E nëse arrin t’i bëjë 61 vota, ne do të jemi opozitë”, tha Hoti.

Hoti i cili është edhe ministër në detyrë i Financave, tha se tendenca për të themeluar qeverinë e Kosovës, nga kontrabandimi nuk i bënë nder as Kosovës.

“Populli i ka dhënë mbështetje PAN-it më shumë dhe u ka dhënë të drejtën. Ata do të provojnë dhe nëse se krijojnë ka të tjerë që e kanë shumicën”, tha Hoti.