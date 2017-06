Haradinaj: I kemi të konfirmuara 61 plus vota, s’bëhet fjalë për kontrabandim deputetësh

Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherësh kandidati për kryeministër nga koalicioni parazgjedhor PAN ka shprehur edhe njëherë bindjen se kanë siguruar 61 vota plus për formimin e qeverisë.

E për këtë ka thënë se nuk bëhet fjalë për kontrabandim të deputetëve, por për vullnet të lirë të bazuar në respekt. Haradinaj thotë se votat janë të konfirmuara.

“Situata nuk është ashtu siç po prezantohet në media. Unë në këtë rast përfaqësoj vetveten, Aleancën, koalicionin, por jam dhe mandatar. Do të thotë e kam të drejtën me negociua edhe palët që negociojnë me mua nuk kanë nevojë me negociua me askënd tjetër përreth meje”, tha Haradinaj, në një intervistë për rtv21.

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ka thënë se ka kominikim me pakicat serbe në Kosovë, duke hedhë poshtë lajmet se ata kërkojnë poste ministrore për të hyrë në koalicion.

“Sikur të kish dal dikush me një votë para neve e kisha respektua. Kemi bë projektin e VLAN-it së bashku, na ka dështua kemi hekë dorë. Kemi pranua pastaj rezultatet e marrëveshjes Mustafa-Thaçi”, shtoi Haradinaj.

Ai tha se të gjithë duhet të bëhen gati për pranimin e rezultateve të këtyre zgjedhjeve dhe të bëhen gati për qeverinë Haradinaj

Haradinaj ka thënë se do t’i qëndrojë besnik koalicionit PAN, duke hedhur poshtë të gjitha spekulimet se mund të krijohet një koalicion mes LDK-AAK-Nisma-VV.

“Është një evoluim i besimit. Mu ata që kemi rrugëtua bashkë edhe PDK edhe Nisma edhe AAK-ja më kanë dhënë autorizimin me krijua qeverinë me marr përkrahjen politike”, tha Haradinaj.