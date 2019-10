Muhaxhiri: Pa u ashpërsuar dënimet për fajtorët, s’ndalet manipulimi në numërimin e votave

Sipas analistit Artan Muhaxhiri, rinumërimi i votave në Kosovë është shndërruar në instrumentin më të fuqishëm për luftimin e tendencës së deformimit të vullnetit zgjedhor nga komisionerët e korruptuar.

Ai ka thënë se përsëritja e fenomenit të manipulimit me vota nuk mund të përmirësohet pa masa radikale institucionale dhe ashpërsim të madh të dënimeve për fajtorët.

Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të rinumërohen edhe 530 vendvotime, pas rinumërimit të 314 ditë më parë. Sipas njoftimit, rinumërimi vjen pas shënimit jo të saktë të subjekteve në formularë, probleme teknike, e gabimet që kanë nxjerrë kandidatë me më shumë vota se subjektet.

Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, ftoi edhe Prokurorinë e Policinë, nëse e shohin të arsyeshme që të jenë prezente gjatë rinumërimit, teksa ditë më parë deklaroi se janë komisionerët ata që po e prishin procesin.

“Rinumërimi është shndërruar në instrumentin më të fuqishëm për luftimin e tendencës së deformimit të vullnetit zgjedhor nga komisionerët e korruptuar. Një procedurë e cila do të duhej shfrytëzuar vetëm në raste të rralla tashmë është bërë domosdoshmëri korrigjuese e keqpërdorimeve të identifikuara”, ka thënë Muhaxhiri në një përgjigje për Koha.net.

Sipas tij, përsëritja e fenomenit negativ të manipulimit me numrin e votave për kandidatët dhe mosmarrja e veprimeve parandaluese, edhe duke pasur parasysh rastet e tilla nga proceset e shkuara, “dëshmon miratimin e kësaj praktike nga liderët partiakë dhe njerëzit e pushtetshëm rreth tyre, por edhe pafuqinë e KQZ-së”.

“Ky mentalitet i lig politik nuk do të mund të përmirësohet pa masa radikale institucionale dhe ashpërsim të madh të dënimeve për fajtorët”, ka shtuar tutje ai.

Sot gjatë ditës, Albert Krasniqi, njohës i çështjeve zgjedhore, përmes një grafike tregoi se trendi i rinumërimit të votave në Kosovë është në rritje. Në zgjedhjet e vitit 2014 ishin rinumëruar 19.59 për qind të vendvotimeve, ndërsa në të fundit kjo ka arritur në 33.14.

Muhaxhiri po ashtu ka komentuar edhe situatën e koalicionit Nisma-AKR-PD që shpresat për kalim të pragut po i mban në rinumërim dhe në votat me kusht. Aktualisht kjo parti, sipas të dhënave zyrtare në uebfaqen e KQZ-së dhe numërimit të votave të ardhura nga jashtë, ka 4.99 për qind.

“Koalicioni Nisma-AKR-PD aktualisht është në teh të pragut zgjedhor, prandaj për të janë të mundshëm që të dy skenarët - kalimi ose moskalimi i 5 përqindëshit. Ky koalicion aktualisht i ka 4.99 për qind, prandaj natyrisht që verdiktin do ta mësojë pas numërimit të kontingjentit të votave me kusht. Pragu është aq afër sa që edhe nëse parimisht projektohet një shpërndarje e këtyre votave në proporcion të përafërt me rezultatin e 6 tetorit, prapëseprapë do të vendosin nuancat”, ka përfunduar Muhaxhiri.