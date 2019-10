Zeka: Nëse nuk votojmë nuk kemi të drejtë as me kritiku

Milaim Zeka nga Partia Euroatlantike e Kosovës, pasi që ka votuar u ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë, në mënyrë që të kenë të drejtë të kritikojnë ata që do të jenë në ekzekutiv pas 6 tetorit.

Ai ka ftuar për mbarëvajtje të procesit zgjedhor, për të parandaluar keqpërdorimin e votave, transmeton kp.

“Dëshiroj me iu bë thirrje të gjithë qytetarëve me dal me dhanë votën e vet, pavarësisht se për kë votojnë. Unë mendoj që vota është e shenjtë për mos me u keqpërdorë votat, për mos me votu njerëzit në emrin e dikujt tjetër. Qytetarët duhet të votojnë në mënyrë që të kenë të drejtë me i kritiku ata që e marrin në dorë pushtetin. Nëse nuk votojmë nuk kemi të drejtë as me kritiku”, tha ai.