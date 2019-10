Deda: Asnjë nga pretendentët e ndryshimit nuk janë ideal, por megjithatë do ta avancojnë Kosovën

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, ka thënë se asnjë nga pretendentët e ndryshimit nuk janë ideal.

Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se 6 tetori është mundësi e madhe për kapërcimin e madh.

“Ne duhet të bëhemi qytetarë me dinjitet të një shteti dinjitoz. E kjo bëhet me ndryshim, nuk bëhet vetvetiu, e as me kalim të kohës. 6 tetori është mundësi historike për kapërcimin e madh. Nëse e humbim këtë mundësi mund të kalojë kohë bukur e gjatë derisa të vjen mundësia e ardhshme. Asnjë nga pretendentët e ndryshimit nuk janë idealë, por megjithatë do t’a avancojnë Kosovën - së paku dhe në rastin më të keq - një hap tutje”, ka shkruar ai.

Ai tutje ka thënë se duhet t’u jepet mundësia që ta dëshmojnë vetën, derisa shton se ata duhet ta dinë që nuk do të falet asnjë gabim nëse nuk qeverisin më irë.

“T’ua japim pra mundësinë që ta dëshmojnë veten. Dhe ta dinë që nuk do t’i falet asnjë gabim nëse nuk qeverisin më mirë. Ashtu siç nuk do të na falet neve nëse nuk e shfrytëzojmë këtë mundësi - sado e papërkryer - që e kemi para nesh. Të djeshmen po e dimë, t’i japim pra mundësi të nesërmes që i besojmë”, ka thënë ajo.

Ai thotë se ndoshta ky ndryshim nuk do të jetë i përkryer, por duhet të bëhet, sepse vazhdimësia nuk është vendnumrim, në rastin tonë mund të jetë shkatërrimtare.

“Përfundoi edhe kjo fushatë. Për disa pak e gjatë, për disa pak e mërzitshme, për disa shumë shpresëdhënëse. Entuziastë e të zhgënjyer, të shpresë e të pashpresë, nuk mund të lejojmë vazhdimësinë pas 6 tetorit. Duhet të dalim e të votojmë për ndryshimin që e besojmë.Nuk mund të rrijmë dhe shikojmë degradimin e gjithçkaje që na rrethon dhe të besojmë që vetëm migrimi është shpëtimtar. Ne duhet t’i japim drejtim shtetit tonë me pjesëmarrje masive në zgjedhje këtë të diel”, ka thënë ai.

Sipas tij, jetët janë shumë të shkurta që të presim edhe 10 apo 20 vite për ndryshimin që e duam dhe e besojmë.

“20 vite në liri kaluan shumë shpejtë, por lirisë duhet t’i jepet kuptimi - e ky kuptim është një qeverisje ndryshe, transparente dhe e përgjegjshme, rishpërndarje e buxhetit në drejtim të zhvillimit ekonomik, arsimit e shëndetësisë më cilësore, rritjes së mirëqenies, qeverisje me duar të pastra, pa nepotizëm e familjarizëm. Gjithashtu ka të bëjë edhe me përfundimin e dialogut - shumë të vështirë dhe jashtëzakonisht sfidues - me Serbinë”, thotë ai.