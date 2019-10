Osmani në Fushë Kosovë e Obiliq thotë se fitorja e LDK-së i ndalë keqbërësit, kriminelët e të korruptuarit

Kandidatja e LDK-së për kryeministre, Vjosa Osmani, tha të mërkurën gjatë tubimit përmbyllës zgjedhor në Fushë Kosovë se më 6 tetor populli i Kosovës do t'i ndalë keqbërësit dhe ata që edhe miqësinë e shenjtë me SHBA-të po e përdorin për synimet e tyre të mbrapshta politike.

“Ju jeni garancia e fitores sonë të thellë më 6 tetor. Fitores që do t’i ndalë keqbërësit, kriminelët e të korruptuarit të keqpërdorin edhe miqësinë e shenjtë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A po e shihni çka po bëjnë ? Le ta shohin të gjithë, edhe ata që i kanë votuar më përpara, kush janë këta dhe çka janë në gjendje të bëjnë këta”, tha Osmani.

Sipas saj, oponentë politikë të LDK-së të frikësuar deri në palcë nga humbja që do ta pësojnë më 6 tetor po prodhojnë lajme të rreme.

“Ne jemi të bashkuar sikur në kohën e presidentit Rugova dhe jemi të vendosur si kurrë më parë për t’ia kthyer Kosovën qytetarëve të saj, Kosovën në të cilën ata duhet të jetojnë të lirë e pa shantazhe nga ata që prodhojnë lajme të rreme. Ne në LDK nuk shantazhohemi. Me referendum gjithë popullor PDK-në me 6 tetor do ta çojmë në opozitë për kohë të gjatë. Ne që do të fitojmë nuk e kemi ndërmend që t’i amnistojmë krimet dhe kriminelët, amnisti as mos të presin”, tha Osmani.

Në këtë tubim ka folur edhe nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, i cili ka ftuar banorët e Fushë Kosovës dhe të gjithë Kosovës që të mos iu besojnë e as mos t’ua hapin dyert hafijeve, të cilët po shpërndajnë lajme të rreme dhe të fabrikuara kundër LDK-së.

“Me billborda e fotografi edhe me sjelljen e qytetarëve amerikanë në tubimet e tyre janë tu u mundu me na shti me kesh se gjoja e kanë mbështetjen e Amerikës. Krejt e dimë që janë ka rrejnë. Presidenti amerikan e kancelarja Merkel i besojnë vetëm vullnetit qytetar që do të shprehet më 6 tetor”, ka thënë Haziri.

Kryetari i Fushë Kosovës, Burim Berisha, tha se tubimi i sotëm po e dëshmon që në këtë komunë nuk ka të tjerë përveç LDK-së.

“Ne po punojmë që më 7 tetor ta kemi festën e fitores së LDK-së me tri shkronjat, liri, pavarësi e demokraci. Kjo është ajo që i duhet Kosovës”, tha Berisha.

Ndërkaq, Vjosa Osmani qëndroi edhe në Obiliq, ku tha se ky qytet nuk sheh dritë nga mashtruesit dhe blerësit e votave.

“Fitorja në Obiliq e kthen vëmendjen tek potenciali që kjo komunë e posedon. Ju ftoj të gjithë t'i refuzoni mashtruesit, blerësit e votave, sepse Obiliqi nuk do të shohë dritë me ta. Kemi vendosur që Obiliqit dhe gjithë Kosovës t’ia heqim qafe keqpërdoruesit e këtij vendit”, tha të mërkurën kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryeministre, Vjosa Osmani.

Ajo tha se Qeveria e Lidhjes Demokratike do të jetë qeveri me njerëz me duar të pastra, që lufton krimin dhe korrupsionin dhe sjell perspektivën për të rinjtë tanë.

Vjosa Osmani tha se banorët e Hades nuk duhet të trajtohen në mënyrë çnjerëzore, por duhet të kenë kujdesin maksimal që meritojnë.

Ajo ka premtuar lidhjen e Obiliqit me sistemin e ngrohjes qendrore të kogjenerimit dhe kujdes maksimal për mjedisin.

Ajo iu tha simpatizantëve në Obiliq, se LDK-ja është alternativa e vetme që garanton zhvillimin ekonomik të Kosovës, mundësi për secilin qytetar dhe kujdes social për shtresat në nevojë.

“Oponentët tanë të frikësuar nga vullneti qytetar për LDK-në, po tentojnë me e ble vullnetin qytetarë, e disa po prodhojnë mashtrime e lajme të rrejshme, po bëjnë montazha e çka jo tjetër. Por nuk ka qytetarë të këtij vendi që mashtrohen. Le ta dinë që duke shpifur nuk munden me fituar besim qytetar”, shtoi Osmani.