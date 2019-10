Asnjë tubim parazgjedhor nuk do të mbahet në stadiumin “Fadil Vokrri”

Në prag të mbylljes së fushatës zgjedhore, tanimë është vendosur që asnjë tubim parazgjedhor të mos mbahet në stadiumin e Prishtinës “Fadil Vokrri”.

Këtë e ka bërë të ditur vetë kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti nëpërmjet një njoftimi në rrjetin social “Facebook” ku ndër tjerash ai ka shkruar se çfarëdo tubimi do të dëmtonte barin, dhe kjo është e papranueshme para lojërave të Kosovës e Prishtinës. Prishtina ka hapësira për tubime, nuk ka nevojë që të dëmtohet stadiumi.

Kujtojmë që me datën 10 tetor Kosova do të luajë ndeshjen miqësore nga Gjibraltari ndërsa 4 ditë më vonë, do të luajë ndeshjen kualifikuese me Malin e Zi./KsP.