Limaj në Malishevë premton zhvillim të bujqësisë

Kandidati për kryeministër nga koalicioni Nisma-AKR-PD, Fatmir Limaj, në tubimin e sotëm me qytetarë të Malishevës premtoi se Nisma do të jetë afër atyre që kanë nevojë për mbështetjen e shtetit, teksa tha se “Bashkë për shtetin”, fillimisht do ta mbyllë dialogun Kosovë-Serbi, ku do të del Kosova fituese.

Lideri i Nismës në vendlindjen e tij, iu premtoi fermerëve dhe bujqve se në mandatin katërvjeçar do të ketë zhvillim të madh në bujqësi. Limaj tha se në katër vjetët e ardhshme, bujqësia do të jetë e para në rajonin e Kosovës.

Po ashtu mbështetje tjetër pritet të jetë edhe përkrahja për ndërmarrësit dhe pakoja sociale, pasi sipas Limajt, janë dëshmuar se për një vit e gjysmë, 27 mijë familje janë trajtuar anekënd Kosovës. Para bashkëvendësve të tij, Fatmir Limaj tha se burimi i mbështetjes së fuqishme mbetet vendlindja e tij, Malisheva.

“Sot Malisheva, në këtë sallë të sportit po iu thotë të gjithë atyre pazarxhinjëve, se Malisheva është e Nismës Socialdemokrate dhe është fuqia kryesore. Malisheva ka vendosur të jetë kundër tuxharëve, pazarxhinjve, mashtruesve që janë të gatshëm të japin vendin e vet për çështje të parëndësishme, të bëhen pazare me fatin e vendit të vet. Pra, Malisheva ka vendosur”, theksoi ai.

Lideri i Nisma Socialdemokrate në këtë tubim kritikoi ashpër fjalimin e kundërkandidatit të tij, Albin Kurti lidhur me autostradën në Malishevë, duke thënë se me mashtrime dhe me sharje nuk shkojnë këto punë.

“Të vijë në Malishevë, e të kërkoj vota, dhe të thotë se autostrada e ka mbytur Malishevën, kjo nuk ka lidhje as për ekonomi e as për shtet. E ju e dini kush ka qenë sot në Malishevë, janë mësuar me sharë nja 15 vjet e tash me fol për ekonomi”, theksoi Limaj.

Jakup Krasniqi nga Nisma Socialdemokrate tha se pushteti i ardhshëm është në duart e qytetarëve, dhe më 6 tetor duhet votuar koalicionin “Bashkë për shtetin”, në krye me Fatmir Limaj, pasi është ardhmëria e Kosovës.

“Më 6 tetor është dita kur duhet bërë ‘Bashkë për shtetin’, për shtetin e mirëqenien sociale, bashkë për shtetin solidar, dhe bashkë për shtetin e së drejtës. Bashkë për shtetin e në krye me Fatmir Limaj është ardhmëria e Kosovës. Ky fat për Malishevën, për Kosovën është në numrin 122, më konkretisht në numrin 1 të Nismës”, tha Krasniqi.