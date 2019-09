Limaj insiston në debat mes kandidatësh për kryeministër, “po e kërkoj që 20 ditë”

Në Gjakovë, kandidati për kryeministër i koalicionit Nisma-AKR-PD, Fatmir Limaj ka theksuar nevojën që të bëhen bashkë, pasi sipas tij Kosovën, kurrë asnjëherë nuk mund të mbrojë vetëm një njeri.

Limaj po ashtu iu paraqiti programin e tij qeverisës qytetarëve të Gjakovës, duke e cilësuar si më të nevojshmin për Kosovën.

“Kosovën kurrë, askush nuk ka me mbrojt vetëm një njeri, ne e mbrojmë bashkë. Asnjëherë Kosova nuk është zhvilluar vetëm me një njeri. Thirrja që veç me mua kryhen krejt është mashtruese”, tha ai.

Limaj sërish theksoi nevojën që pavarësisht dallimeve me partitë politike, ata nuk duhet të t’i shohin si armiq, teksa kërkoi debat me kundërkandidatët e tij për kryeministër.

“Rrafsh që nja 20 ditë jam duke i thirr hajdeni burra e gra dalim para qytetarëve, dalim në debat atje dhe u tregojmë njerëzve çka ofrojmë ne. Ejani dalim në debat bashkë, keni dashtë me dalë me e drejtuar vendin, dil tregoj qytetarit të Kosovës qysh ia zgjidh problemet, mos u fshih pas partisë, ne kemi shumë pyetje me iu bë, ju mua, ata mua dhe unë atyre, ejani dalim kush jemi. Me kërkua postin e kryeministrit e me u frikësua me dal në debat ata nuk meritojnë votë”, tha ai.

Kandidati për kryeministër nga Nisma teksa shpalosi detaje nga programi qeverisës së tij, tha se duhet të bëhen të gjithë bashkë për zhvillim ekonomik, drejtësi, skema pensionale të mirëfillta dhe për të rinjtë.

“Bashkë për shtetin është për një jetë më të mirë për njerëzit tanë. Për punëtorin që mbrohet me ligjin e punës. Për të rinjtë, për nënën e Kosovës, për gra për motrën për t’i siguruar jetë të dinjitetshme. Për prindërit që t’i takojnë shtesat për fëmijët për nënat vetushqyese. Bashkë për shtetin për pensionerin”, tha Limaj.

kryetari i Degës së Nismës në Gjakovë, njëherësh kandidati për deputet, Fazli Hoxha tha se skenës politike në Kosovë i ka munguar një lider unifikues si Fatmir Limaj.

“Lideri jonë është treguar unifikues në skenën politike. I ka munguar skenës politike një lider, i cili ofron gjithë spektrin politik, pozitë e opozitë. Një lider që asnjë herë nuk e ka prioritet veten, strukturën partiake, por gjithmonë është me ballë të interesave të shtetit”, tha ai.