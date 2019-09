Veseli premton në Bardh të Madh ligjin për Fushë Kosovën dhe ujë të pijshëm për këtë komunë

Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim me simpatizantët e saj në Bardh të Madh.

Kryetari i PDK-së Kadri Veseli tha se qytetarët më 6 tetor kanë një adresë, për Kosovën të fuqishme në krah me SHBA-të.

"Qytetarët më 6 tetor duhet të vendosin për Kosovën e fortë bashkë me Amerikën, një shtet të zhvilluar ekonomikisht, një Kosovë që prosperon, që nuk izolohet dhe nuk krijon ndasi. Ajo është PDK-ja adresa për ju dhe për Kosovën tonë", ka thënë Veseli.

Veseli theksoi se me PDK-në edhe Bardhit i kthehet shpresa, duke premtuar mbështetje për ndërmarrësit, inovatorët të rinjtë e Bardhit të Madh dhe ligjin për Fushë Kosovën. Ai premtoi se brenda qershorit të vitit të ardhshëm do të sjellë edhe ujin e munguar për fshatin Bardh i Madh dhe vendbanimet tjera.

Kandidati për deputet në listën e PDK-së, Hajredin Kuçi, theksoi se fitorja e PDK-së është reale dhe se kudo po gjen entuziazëm e mbështetje për PDK-në. Ai tha se më 6 tetor do të konfirmohet fitorja për PDK-në.

Kurse kandidati nga Fushë Kosova, Rrahim Ternava tha se sikurse në krejt Kosovën, mbështetja për PDK-në po rritet edhe në Fushë Kosovë. Ai theksoi se bashkë me kryetarin Veseli dhe me të gjithë qytetarët do ta çrrënjosin korrupsionin edhe në komunën e Fushë Kosovës.

"Konfirmimi i fitores për PDK-në tani është fitore edhe për zgjedhjet lokale pas dy vjetësh, kur ne bashkë me ju do ta udhëheqim edhe komunën. Kjo mbështetje për PDK-në ka arsye të madhe, sepse PDK ka hyrë në këto zgjedhje e reformuar, e freskuar dhe me koncept për të tashmen dhe të ardhmen", ka thënë Rrahim Ternava.

Ternava ka theksuar më tutje se do PDK do ta kthejë Bardhin në djep të kulturës të sportit dhe të edukimit, e të cilën e ka degraduar qeverisja aktuale në Fushë Kosovë.

Ai ka thënë se si deputet në Kuvendin e Kosovës do të dëgjohet zëri i tij për Kosovën ashtu siç e duam të gjithë.