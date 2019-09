Osmani: LDK-ja do t’i çojë në opozitë shkaktarët e së keqes në Kosovë

“Prej 7 tetorit, qytetarët e Gjakovës dhe të krejt Kosovës do ta fillojnë një epokë të re të zhvillimit dhe integrimit euro-atlantik, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) do t’i fitojë zgjedhjet e 6 tetorit dhe kjo do të jetë fitore e Kosovës”, tha Vjosa Osmani, kandidate për kryeministre nga LDK-ja gjatë një tubimi elektoral në Gjakovë.

Ajo u kërkoi banorëve të komunës së Gjakovës të dalin në zgjedhje dhe ta votojnë LDK-në, duke theksuar se programi i saj qeverisës u jep zgjidhje të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohet Kosova dhe garanton zhvillim dhe perspektivë për qytetarët e saj.

“Për ta bërë këtë duhet ta votoni LDK-në. Që të fitojmë bindshëm dhe t’i qesim në opozitë shkaktarët e së keqes në Kosovë”, tha Osmani, duke shtuar se vetëm fitorja e LDK në këto zgjedhje mund ta realizojë këtë objektiv themelor të Kosovës.

Po ashtu, ajo premtoi se qeverisja që do ta udhëheqë, me njerëz të mirë, të dijshëm e punëtorë, do t’ia kthejë perspektivën Gjakovës dhe Malësisë së saj.

“Plagën e Gjakovës dhe të krejt Kosovës, fatin e të pagjeturve, ne do ta adresojmë për ta zbardhur me prioritet absolut. Më besoni, si grua dhe si nënë, duke qenë në krye të qeverisë dhe duke e udhëhequr delegacionin e Kosovës në bisedimet e Brukselit, unë do të flas njësoj sikur në atë tavolinë të jenë nënat, vajzat e gratë e personave të pagjetur të Gjakovës dhe krejt Kosovës”, theksoi Osmani.

Më tej, kandidatja e LDK-së për kryeministre, e bindur në fitoren e saj më 6 tetor, premtoi se Gjakova do ta ketë vëmendjen e veçantë të qeverisë së Kosovës.

“Përmes Ligjit për Investime Strategjike, në Gjakovë do të sjellim investitorë seriozë, që do të krijojnë vende pune e mirëqenie për familjet tuaja, që Gjakovës do t’ia kthejnë namin e dikurshëm. Rinisë së Gjakovës ne do t’ia kthejmë shpresën që perspektivën e tyre ta shohin në Gjakovë dhe në Kosovë”, tha Osmani, duke shtuar se dukuria e ikjes së të rinjve do të marrë fund me ardhjen e saj në krye të qeverisë së Kosovës.

Kandidatja e LDK-së për kryeministre të Kosovës, në tubimin elektoral në Gjakovë mori edhe përkrahjen e elektoratit të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, si dhe të mërgimtarëve kosovarë, të cilët kishin ardhur nga Kanadaja dhe nga disa vende të Evropës për ta mbështetur fitoren e Vjosa Osmanit dhe LDK-së në këto zgjedhje.

Veprimtari shumëvjeçar Dash Gola, i ardhur nga Zvicra, i ka dhënë mbështetje të plotë kandidaturës së Vjosa Osmanit dhe fitores së LDK-së në zgjedhjet e 6 tetorit.

Duke folur para të pranishmëve në këtë tubim, nënkryetari i LDK-së dhe shefi i Shtabit Zgjedhor, Lutfi Haziri shprehu bindjen se mërgimtarët kosovarë, të cilët kanë dhënë gjithçka për Kosovën, në zgjedhjet e 6 tetorit do t’i ndihmojnë fitores së thellë të LDK-së.

“Mërgimtarët kosovarë nuk mund të mashtrohen me bileta falas të autobusëve. Ata do të vijnë për ta mbështetur fitoren e LDK-së dhe të Vjosa Osmanit sepse ata e dinë adresën e qeverisjes së mirë të atdheut të tyre”, tha Haziri.

Kryetari i Degës së LDK-së në Gjakovë, Ardian Gola pohoi se qytetarët e Gjakovës do ta votojnë alternativën qeverisëse të LDK-së.