Plani i Veselit për ta luftuar korrupsionin: Zyrtarët që i bëjnë dëm buxhetit do të paguajnë nga xhepi i vet

Kryetari i PDK-së Kadri Veseli, kandidat për kryeministër thotë se ka planë për sa i përket luftimit të korrupsionit.

Përmes një kumtese për media nga zyra e tij, thuhet se deri më tani shumë zyrtarë shtetërorë me vendimet e tyre të njëanshme dhe antiligjore i kanë sjellë shtetit të Kosovës humbje të mëdha buxhetore.

“Edhe përkundër kësaj, ata janë kursyer nga institucionet e drejtësisë, në mungesë të ligjeve që rregullojnë çështjen e përgjegjësisë personale për veprimet kundër institucioneve shtetërore. Madje ata nuk kanë paguar asnjë cent për dëmin që ia kanë bërë shtetit me vendimet e tyre”, thuhet në njoftim, ku shtohet se “kjo do të ndryshojë me një ligj të veçantë, të cilin e ka propozuar lideri i PDK-së, Kadri Veseli në kuadër të planit të tij shtatë pikësh për të luftuar korrupsionin”.

Plani, sipas Veselit, parasheh që tash e tutje zyrtarët, të cilët me dashje apo pa dashje e dëmtojnë buxhetin e Kosovës, një pjesë të këtij dëmi ta paguajnë ata vet.

“Në vitet e kaluara, institucione të ndryshme të Kosovës kishin humbur betejat në Gjykatën Arbitrazhit, për të cilat shteti kishte paguar dëmshpërblim. Por, zyrtarët që kishin shkaktuar vonesat nuk kanë paguar asnjë cent. Shembulli më i freskët është ai i “Bektel and Enka”, e cila pas mungesës së krijuar në transferimin e parave, kishte fituar në arbitrazh mbi 53 milion euro. Për këtë humbje të madhe të buxhetit të Kosovës askush nga zyrtarët apo ministri nuk është dënuar, as nuk është kërkuar që të paguajnë një pjesë të dëmit. Pikërisht në raste të tilla, ligji, bazuar në propozimin e Veselit do të parasheh dënime për ministrat, apo zyrtarët shtetërorë që duhet të paguajnë, nëse rast se vërtetohet se me apo pa dijen e tyre kanë dëmtuar buxhetin e Kosovës”, thuhet në kumtesën për media.

Nga PDK-ja në këtë kumtesë thonë se “Koncepti është bazuar në përvojat e shteteve perëndimorë siç është Gjermania”.