Partitë shmangin shifrat për hapjen e vendeve të reja të punës

Hapja e vendeve të reja të punës është një nga premtimet kryesore të partive politike në prag të nisjes se fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit.

Por, për dallim nga premtimet parazgjedhore nga proceset e kaluara, gjatë kësaj periudhe, asnjë nga partitë politike nuk po jep shifra të punësimit.

Sipas kandidatëve për deputetë të partive kryesore që garojnë në zgjedhjet e 6 tetorit, shkalla e papunësisë do të ulet përmes zbatimit të projekteve publike, por edhe mbështetjes së sektorit privat, konkretisht industrisë prodhuese.

Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shkalla e punësimit do të rritet përmes zbatimit të projekteve strategjike, siç përmend ai, projektin e Gazsjellësit, kompleksin turistik Brezovica, projektet në energji dhe nga ristrukturimi i kombinatit metalurgjik “Trepça”.

Përveç këtyre projekteve, Hamza thotë se fokus i veçantë do t’i kushtohet mbështetjes së sektorit privat, deri te subvencionimi i vendeve të punës dhe normave të kredive për sektorin e prodhimit.

“Vazhdimi i reformave në politikat fiskale, jo ngarkesa të reja, jo tatime të reja, bartja e Tatimit të Vlerës së Shtuar (TVSH) në brendi e cila do të rritë likuiditetin e biznesit dhe do të zvogëlojë koston e biznesit. Eliminimin e tatimit të doganës në të gjitha imputet që përdoren në proces të prodhimit. Subvencionimin e normave të interesit për kredi që përdoren për prodhim me qëllim të eksportit, zvogëlimin e informalitetit, krijimin e fondit për punësim, ku çdo vend i ri i punës do të subvencionohet”, thekson Hamza.

Kurse, programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ofron zgjidhje për çështjen e uljes së papunësisë përmes, siç thuhet, ekonomisë konkurruese me një sektor privat dinamik që krijon vende pune të qëndrueshme.

Avdullah Hoti thotë për Radion Evropa e Lirë se LDK-ja ka për synim të nisë me mbledhjen e TVSH-së brenda vendit me qëllim që të rritet likuiditeti i bizneseve. Po ashtu, sipas tij, do të hiqen monopolet, do të dyfishohen subvencionet për bujqësi, për biznese inovative e eksportuese dhe do të mbështeten bizneset që punësojnë të diplomuarit dhe gratë.

“Mbështetje të fuqishme nga shteti për bujqësi moderne dhe siguri ushqimore sipas standardeve evropiane, një ekonomi me furnizim të qëndrueshëm me energji dhe një vend ku ruhet ambienti për gjeneratën e ardhshme”.

“Një ekonomi e tillë mund t’i bëjë ballë konkurrencës globale, si dhe të jetë e gatshme për integrim në tregun e madh të BE-së. Programi qeverisës i LDK-së ofron përgjigje për këto çështje”, thotë Hoti për Radion Evropa e Lirë.

Edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Socialdemokrate, premtojnë se do të zbusin shkallën e papunësisë, konkretisht përmes projekteve të filluara më herët.

Gazmend Abrashi, nga ky koalicion, si projekte eventuale që mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të punës, përmend fillimin e ndërtimit të Termocentralit “Kosova e Re”, investimet në kompleksin “Trepça”, në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe energjetike. Ai thotë se edhe mbështetja e sektorit privat nuk do të mungojë.

“Ligjin që e kemi paraparë, parasheh që TVSH-ja mos të paguhet në kufi, por të mblidhet varësisht prej metodës dhe formës si shitet në tregun e Kosovës. Sektori i teknologjisë informative (IT-së) është sektori ku shohim mundësi të përparojmë për shkak se shënimet tregojnë se eksportuesi më i madh ka qenë sektorin i IT-së, kemi shitur të ashtuquajturin mendje ose intelekt”, shprehet Abrashi.

Ndërkaq, Lëvizja Vetëvendosje thotë se në planin ekonomik, synim kryesor ka luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik.

