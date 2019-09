Veseli shpalos programin ekonomik

Kryetari i PDK-së, kandidat për kryeministër të Kosovës, Kadri Veseli sot pasdite ka shpalosur programin e tij ekonomik.

Në një takim me përfaqësuesit e Odave Ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, Veseli u ka premtuar se në qeverisjen e ardhshme nuk do t’i ngarkojnë me asnjë tatim të ri, teksa theksoi se do të ketë lehtësira konkrete në sektorin e ndërmarrësisë.

“Në qeverisjen tonë të ardhshme ne nuk do t’iu ngarkojmë më asnjë tatim të ri, do të ketë lehtësira, do largohet burokracia, këto janë iniciativa konkrete. Prioriteti kryesor i imi do të jetë ekonomia e lirë, prodhuese edhe inovatime. Kjo i jep Kosovës një epokë të re, për këtë duhet të instalohet sundimi i ligjit, për këtë nuk mund të lejojmë që njerëzit që janë të korruptuar të na ndalojnë, kjo luftë kundër korrupsionit do të largoj konkurrencën jolojale”, tha ai.

Veseli foli edhe për disa veprime tjera siç janë legalizimi i ndërtimeve pa leje, punësimi i të rinjve, prodhuesve vendor, ligji për investime strategjike.

Ai ndërmarrësve gjithashtu iu adresua me një kërkesë që mos të blejnë toka, pasi ato do t’iu jepen me qëllim për të investuar në Kosovë.