Veseli: Qeveria ime do ta përkrahë Gjakovën ashtu siç e meriton

Kandidati i PDK-së për kryeministër të ardhshëm të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë një takimi sot me strukturat e kësaj partie në Gjakovë, ka premtuar se do të mbështesë këtë komunë dhe njerëzit e saj në institucione qendrore pas zgjedhjeve të 6 tetorit.

Veseli tha para aktivistëve të PDK-së në Gjakovë se prioritet i qeverisjes së tij do të jetë lufta kundër korrupsionit dhe nepotizmit, e cila do ti hapë vendit perspektivë të re të zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës për të rinjtë.

Ndër projektet e para që do ti nisë së realizuari në qeverisjen e tij, Veseli tha se është çēshtja e legalizimeve ku për dy vjet tha se do të legalizohen 350 mijë shtë e banesa të qytetarëve anekënd Kosovës.

Kreu i PDK-së tha se 350 mijë pronarë të këtyre pronave brenda dy vitesh do të marrin fletat poseduese të pronave të tyre në mënyrë që ato prona të mund të përdoren për hipotekë apo transaksione ekonomike.

Veseli kërkoi nga qytetarët e Gjakovës të votojnë kandidatët e PDK-së për deputetë, pasi janë njerëz të përgjegjshëm dhe do të kenë përkrahjen e tij institucionale.

Krahas mbështetjes që dha për punëtorët dhe sipërmarrësit, ai tha se nuk do të ketë përkrahje për dembelët dhe ata që manipulojnë.

“Unë do të jem në Gjakovë, me të gjitha projektet të cilat ka mundësi t’i bëjë Qeveria e Republikës të Kosovës, për aq sa unë do t’i përkrah njerëzit e Gjakovës në institucione qendrore. Ju përkrahni ata më 6 tetor që të jenë zëri juaj dhe të jenë vendimmarrja juaj. Mos të vendosë dikush tjetër jashtë Gjakovës për ju, por të vendosni ju. Ju keni besuar shumë dhe shumë kujt, nuk e di ata shumë dhe shumëkujt, a ua kanë kthyer me hallall sikurse ju i keni besuar atyre. Unë mendoj se jo”, tha ai.

PDK në Gjakovë sot ka prezantuar edhe kandidatët për deputetë në Kuvendin e Kosovës nga kjo komunë: Hajdar Beqa, Geta Beqa, Butrint Batalli dhe Hysen Berisha.