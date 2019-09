Veseli thotë se korrupsioni ka dëmtuar raportet e Kosovës me SHBA-në e BE-në

Në kuadër të parafushatës, kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, ka thënë se korrupsioni ka dëmtuar marrëdhëniet e Kosovës me SHBA-në e Bashkimin Evropian.

Kështu ai deklaroi para aktivistëve në Tërstenik, Llapushnik e Nekoc.

“Në bisedën me ta u ndala tek plani ynë për luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni, jo vetëm që ka penguar zhvillimin, por edhe ka dëmtuar marrëdhëniet tona me aleatët tanë, si SHBA-të dhe BE-në. Jam i bindur se plani ynë do të përmirësojë ekonominë tonë, do ta mbajë rininë tonë këtu dhe do të forcojë marrëdhëniet tona me SHBA-të dhe BE-në”, ka thënë ndër tjerash Veseli.