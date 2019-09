Alternativa sqaron pse u shua dega në Prishtinë

Alternativa ka sqaruar se pse është shuar dega e saj në Prishtinë.

Thotë se kjo është bërë për interesa personale prej kur kryetarja e partisë Mimoza Kusari-Lila ka njoftuar se s’do të bëjë koalicion me AAK-PSD.

“Alternativa në Prishtinë dhe në qendrat ku ka qenë aktive ka vazhduar funksionimin prej themelimit të saj dy vite më parë dhe ende vazhdon të funksionojë. Ndërsa, kanë qenë disa indidvidë (emrat e të cilëve nuk figurojnë as në reagimin e postuar sot nga `”ish-dega”) të cilët gjithmonë kanë shikuar partinë për përfitme personale dhe pozicionime në punësim. Pasi u sistemuan aty ku synuan me marrëveshje me PSD në nivelin komunal, këta pak individë, deshën të orientojnë subjektin aty ku e shihnin përfitimin e tyre. Përderisa, me shumicë votash në Kryesinë e Alternativës u vendos për drejtimin e subjektit, me muaj të tërë këta persona nuk kanë qenë prezent në parti. Në momentin kur u kuptua se Alternativa nuk bëhet pjesë e listës AAK/PSD, shpresat për privilegje të mëtutjeshme të këtyre individëve u shuan dhe andaj sot ata dolën me këtë reagim”, thuhet në sqarimin e Alternativës.

“Alternativa, iu bën thirrje kësaj pjese të “ish-përfaqësuesve” të degës në Prishtinë, të publikojnë emrat dhe pozitat që mbajnë të kuptojë opinonin publik, cila është arsyeja e kësaj komunikate. Në të kundërtën, zyra qendrore në Prishtinë, do i publikojë emrat dhe pozitat që mbajnë”, përfundo sqarimi.