"Avioni sekret hapësinor" amerikan ka ateruar pas dy vitesh fluturimi

Fluturakja e forcave ajrore amerikane X-37B ka ateruar ditë më parë në Kennedy Space Center të NASA-s, pothuajse dy vjet pas ngritjes, duke e thyer kështu rekordin për fluturimin më të gjatë në hapësirë. Se çfarë ka bërë fluturakja "atje lart" mbetet sekret i ushtrisë amerikane.

X-37B është avion pa pilot i cili me pamje na kujton Space Shuttle, ndërsa fillimisht ishte dizajnuar për t’i bërë ballë një fluturimi 240-ditësh, shkruan KOHA Ditore. Megjithatë, në secilin nga pesë misionet testuese, X-37B i tejkaloi pritjet zyrtare.

Kështu që tani ai ka ateruar pas 780 ditësh të kaluara në orbitën e Tokës, duke e thyer kështu rekordin e mëparshëm të vendosur më 7 maj 2017, për 62 ditë.

Pamja e X-37B nuk është e rastësishme. Projekti filloi me idenë e NASA-s për ta zëvendësuar Space Shuttle me një fluturake e cila do të ishte më e sigurt dhe më e qëndrueshme. Megjithatë, meqë i gjithë programi i Space Shuttle ishte braktisur, X-37B u mor nga ushtria dhe u mbulua me vellon e fshehtësisë.

Spekulimet janë të shumta, ndërsa një prej tyre ka të bëjë me zhvillimin e aeroplanit spiun i cili do të mund t’i vendoste satelitët spiunë në orbitën e Tokës.

Kjo mund të jetë e vërtetë, pasi që në deklaratën zyrtare të ushtrisë përmendet se testimi i fluturakes X-37B e përfshinte "bartjen e satelitëve të vegjël".

Kujtojmë se X-37B u lansua me ndihmën e raketës nga kompania private SpaceX më 7 shtator 2017. Misioni i ardhshëm është planifikuar për vitin 2020.