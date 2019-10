Sektori i internetit kontribuon 2.1 miliardë dollarë në ekonominë e SHBA

Sektori i internetit në SHBA ka rreth 6 milionë punë direkte, që përbën 4% të punësimit në SHBA, ndërsa firmat e teknologjisë në SHBA kanë shpenzuar 64 milionë dollarë në shpenzime kapitale.

Sektori i internetit, i cili po rritet me shpejtësi, në ekonominë e SHBA për vitin 2018 përbënte rreth 10% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të shtetit.

Internet Association, një grup që përfaqëson Amazon.com Inc, Facebook Ic, Alphabet Inc, Twitter Inc, Uber Technology Inc dhe shumë firma të tjera, ka lëshuar një vlerësim pasi sektori i teknologjisë ka qenë nën kritika. Madje disa ligjvënës bëjnë thirrje për shpërbërjen e firmave të mëdha dhe rinovimin e kontrollit të antitrustit.

Studimi thotë se sektori i internetit përfaqëson sektorin e katërt më të madh të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara, pas sektorit të pasurive të patundshme, qeverisë dhe prodhimit.

Studimi zbuloi se sektori i internetit ka rreth 6 milionë punë direkte, që përbën 4% të punësimit në SHBA, ndërsa firmat e teknologjisë në SHBA kanë shpenzuar 64 milion dollarë në shpenzime kapitale.

Sipas studimit, sektori i internetit mbështet në mënyrë indirekte 13 milionë punë të tjera.

Byroja e Analizave Ekonomike e SHBA-ve në Prill vlerësoi se “ekonomia dixhitale” zinte 6.9% të PBB-së së SHBA për vitin 2017, ose 1.35 miliard dollarë, duke e vendosur atë në vendin e shtatë/PCWorld.al.