Microsoft sjell funksionin “Internet Recovery” për Windows 10

Softueri i sotëm vjen kryesisht në formën e një shkarkimi digjital, dhe nëse e fshini aksidentalisht, nuk keni nevojë të kërkoni nëpër disqe me pluhur instalimi - thjesht mund ta shkarkoni programin nga faqja e zhvilluesit.

Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për riinstalimet e Windows 10, situata është pak më e komplikuar.

Lajmi i mirë është se Microsofti përfundimisht do të mundësojë funksionin e ri “Internet Recovery” për kompjuterët me Windows 10. Kjo do të thotë që nëse ndonjëherë keni nevojë të riinstaloni Windows 10, do të keni mundësi ta shkarkoni nga Cloud.

Një gjë e tillë do të jetë krejt ndryshe nga metodat aktuale, të cilat përfshijnë ndarje, mjete të jashtme, USB ose një disk tradicional të instalimit.

Është interesante që Microsofti në të vërtetë ofron një funksion të ngjashëm “restore” për shfletuesin e tij Surface, por kjo tani do të shtrihet edhe në pajisjet e tjera.

Internet Recovery për Windows 10 nuk është ende në dispozicion dhe aktualisht është pjesë e “Insider build”, i cili nuk është aktivizuar dhe nuk mund të testohet edhe nëse jeni anëtar i programit “Insider”./ksp