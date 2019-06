Ming-Chi Kuo: Të gjithë telefonat iPhone për vitin 2020 do të kenë ekrane OLED

Sipas një raporti të analistit të mirënjohur Ming-Chi Ku, linja e Apple e modeleve të iPhone për vitin 2020 do të ketë ekrane OLED, me dy madhësi të reja të ekraneve dhe mbështetje për 5G, raporton GSMArena.

Kuo pret që do të ekzistojnë dy modele premium: OLED 5,4 inçësh dhe OLED 6,7 inçësh, të cilat do të kenë mbështetje 5G; Telefoni i tretë do të jetë pasuesi i iPhone XR, me një ekran OLED prej 6.1 inçësh dhe mbështetje LTE. Në këtë mënyrë, Apple ka në plan t’i përmbushë kërkesat e adhuruesve që e kërkuan një iPhone më të vogël (iPhone i tanishëm ka ekran prej 5.8 inçëve dhe peshon rreth 180 gramë).

Ming-Chi Kuo beson se dy modelet e iPhone për vitin e ardhshëm, të cilët do të kenë mbështetjen për 5G, do t’i përdorin modemet Qualcomm, për shkak se modemet që prodhohen në mënyrë të pavarur nga Apple nuk priten para vitit 2022, shkruan KOHA Ditore.

Sa i përket linjës së sivjetme, e cila pritet në vjeshtë, ajo do të mbështetet në modemët 4G të Intelit (edhe pse Inteli ka njoftuar më parë se do të largohet nga tregu i modemëve).