Windows 10 është i instaluar në mbi 800 milionë pajisje

Para gjashtë muajve, Microsofti pati njoftuar se Windows 10 është i instaluar në 700 milionë pajisje ndërsa tani gjigant i teknologjisë po konfirmon se numri i instalimeve të këtij sistemi operativ është rritur në 800 milionë, shkruan neowin.

Pjesa më e madhe e këtij numri të pajisjeve e përfshijnë kompjuterët personalë (PC), por po ashtu janë të përfshirë edhe Xbox, HoloLens, disa modele të smartfonëve, pajisjet IoT, dhe çdo pajisje tjetër që mbështesin Windows 10, transmeton Koha.net.

Thank you to all our customers and partners for helping us achieve 800 million #Windows10 devices and the highest customer satisfaction in the history of Windows. https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/je9kvBvYhj