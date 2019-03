Black Shark 2 vjen me Liquid Cool 3.0

Xiaomi Black Shark 2 pritet në muajt në vazhdim, ndërsa dimë tashmë që ky telefon do të ketë teknologjinë e re të ftohjes së lëngshme të emërtuar Liquid Cool 3.0. Informata tani është konfirmuar përmes profilit Weibo të nënbrendit për gaming të Xiaomit, bashkë me promo videon e parë të pajisjes së ardhshme, shkruan GSMArena.

Black Shark 2 është emërtimi që po ashtu është konfirmuar. Benchmark testet e rrjedhura më herët kishin konfirmuar që Black Shark i ri do të ketë çipsetin Snapdragon 855 dhe të paktën 8 GB memorie RAM. Ky telefon mban shenjën e modelit SKW-A0, dhe si duket do të vijë me përkrahje 27W për mbushje të shpejtë, të tillë çfarë e ka edhe Xiaomi Mi 9, shkruan KOHA Ditore.

Ky telefon vjen me Android Pie qysh nga fillimi, dhe pasi që bëhet fjalë për telefon për gaming, Black Shark 2 do të mudn të ketë Game Turbo bashkë me shumë avancime për CPU, GPU dhe rrjet për të përmirësuar përvojën e gamingut. Thashethemet po ashtu flasin për modelin me 12 GB memorie RAM dhe ekranin e madh me korniza të holla.